Overwatch entre dans une nouvelle ère en dévoilant cinq nouveaux héros d’un coup

Blizzard frappe fort. Très fort. Lors de l’événement Spotlight d’hier, Blizzard a officialisé l’arrivée simultanée de cinq nouveaux héros dans Overwatch, une première dans l’histoire de la licence. Cette annonce s’inscrit dans une refonte plus large de l’écosystème du jeu, à la fois sur le plan structurel et compétitif. Découvrez les nouveaux héros ci-dessous.

Une annonce historique pour la licence Overwatch

“Préparez-vous pour la plus grande sortie de héros de l’histoire d’Overwatch » : c’est mot pour mot ce qu’a déclaré Blizzard Entertainment durant l’Overwatch Spotlight d’hier. En effet, la saison 1 du shooter n’est qu’à quelques heures avant son arrivée sur nos machines, et pour marquer le coup, l’éditeur américain a dévoilé non pas un, mais cinq nouveaux héros.

Cinq héros, cinq styles de jeu distincts

La première vague introduit des personnages répartis sur les trois rôles clés du jeu : Tank, Dégâts et Support.

Domina (Tank) mise sur le contrôle de zone grâce à une technologie de type hard-light. Il est capable de créer des barrières et des explosions tactiques.

mise sur le contrôle de zone grâce à une technologie de type hard-light. Il est capable de créer des barrières et des explosions tactiques. Emre (Dégâts) adopte une approche plus classique mais efficace. Il embarque une arme automatique à rafales et des mécaniques de survie intégrées.

adopte une approche plus classique mais efficace. Il embarque une arme automatique à rafales et des mécaniques de survie intégrées. Anran (Dégâts) se distingue par un gameplay agressif basé sur la manipulation du feu. Idéal pour les adeptes de pressing et d’élimination rapide.

se distingue par un gameplay agressif basé sur la manipulation du feu. Idéal pour les adeptes de pressing et d’élimination rapide. Mizuki (Support) propose un soutien stratégique via des auras de soin et des bonus d’équipe.

propose un soutien stratégique via des auras de soin et des bonus d’équipe. Jetpack Cat (Support), personnage plus atypique, mise sur une mobilité aérienne élevée pour repositionner ses alliés et contrôler l’espace vertical.

Ces cinq héros seront jouables dès le lancement de la saison 1 d’Overwatch, baptisé « Conquest » ce 10 février 2026, sans déblocage progressif. L’éditeur confirme également vouloir enrichir l’univers du jeu sur toute l’année à venir, avec dix nouveaux héros prévus au total.

Au-delà des personnages, Blizzard introduit un nouveau système de sous-rôles, apportant des passifs spécifiques à chaque catégorie. Le mode compétitif bénéficie également d’un reset complet, accompagné de nouvelles récompenses saisonnières.

Vous pouvez regarder l’annonce des 5 nouveaux héros d’Overwatch dans la vidéo ci-dessous :