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SANY exploitation minière intelligente : des avancées majeures pour un avenir durable

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 26 mai 2026
2 minutes de lecture
SANY exploitation minière intelligente mise sur l’innovation pour une industrie plus verte.

SANY affiche sa volonté de transformer l’industrie minière lors du Sommet mondial sur l’exploitation minière 2026 à Xi’an, en Chine. Entouré de plus de 700 experts internationaux, SANY exploitation minière intelligente se distingue par ses innovations vertes. Découvrons comment l’entreprise redéfinit la route vers une exploitation plus durable et performante.

Lancement du tombereau hybride SRT100S pour l’industrie minière

Au cœur des annonces, SANY a dévoilé le tombereau de chantier hybride SRT100S. Conçu pour travailler dans des environnements difficiles, il fait figure de nouvelle référence dans la catégorie des 100 tonnes. Ce véhicule intègre un système hybride à entraînement direct et un moteur à couple élevé. Ainsi, il améliore l’efficacité énergétique de 10 % tout en offrant une vitesse de pointe de 50 km/h. Sa capacité à gravir des pentes de 30 % sous pleine charge impressionne. Avec un prolongateur d’autonomie à double moteur et une « gestion intelligente de l’énergie », il baisse les coûts énergétiques de 20 %.

Solutions intelligentes et vertes pour l’exploitation minière

SANY exploitation minière intelligente repousse les limites grâce à des systèmes avancés. L’intégration de la conduite autonome, la gestion à distance et les plateformes Big Data forment le socle de cette révolution. La solution propose des tombereaux autonomes, une gestion via le cloud, et une coordination parfaite des opérations sur site. Le SKT145Ei, premier tombereau entièrement électrique autonome de SANY, permet un contrôle précis sur site ou à distance. Aujourd’hui, plus de 20 grandes mines dans le monde bénéficient déjà des solutions intelligentes de SANY. Plus de 5 000 machines connectées améliorent la sécurité et la productivité.

L’innovation SANY pour une productivité accrue et durable

La stratégie de SANY s’appuie sur l’innovation et l’écologie. Son système « Production-Réseau-Charge-Stockage » lie énergies propres et machines intelligentes. Résultat : un écosystème global pour gérer efficacement l’énergie et le cycle de vie des machines. Les nouveaux modèles SET240S et SET150S offrent des économies de carburant jusqu’à 20 %. Les coûts de maintenance baissent jusqu’à 30 %. La fiabilité et la performance ont déjà conquis les clients du monde entier.

En résumé, SANY exploitation minière intelligente mène l’évolution du secteur minier avec des machines hybrides, une gestion centralisée de l’énergie et des solutions intelligentes. Grâce à son engagement pour l’innovation verte, SANY prépare l’industrie minière à un avenir plus propre et plus performant. Explorez dès maintenant leurs solutions pour entrer dans l’ère de l’exploitation minière durable.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 26 mai 2026
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