Qnap tl-r6020sep-rp : une solution puissante pour booster votre stockage entreprise

Le stockage est un défi majeur pour les entreprises. Avec la croissance des données, une solution fiable et évolutive devient essentielle. C’est dans ce contexte que QNAP présente le TL-R6020Sep-RP, un boîtier JBOD haute densité capable de répondre à ces besoins. Ce nouveau produit marque un tournant pour les environnements professionnels exigeants, notamment dans le big data, la vidéosurveillance et l’archivage.

Optimiser l’espace avec le boîtier jbod qnap tl-r6020sep-rp

Le TL-R6020Sep-RP de QNAP occupe un espace limité dans le rack grâce à son châssis compact 4U. Malgré sa petite taille, il embarque jusqu’à 60 disques durs SAS ou SATA. Cette haute densité permet de réduire l’encombrement tout en maximisant la capacité de stockage.



Pour l’entreprise, cela signifie :

Moins d’espace utilisé dans la salle serveur

Réduction des coûts liés à l’infrastructure

Baisse de la consommation énergétique

Chaque détail facilite le déploiement : rails inclus, profondeur adaptée aux racks standards et maintenance simplifiée avec les composants remplaçables à chaud.

Bénéficier d’une capacité de stockage évolutive au pétaoctet

Avec le TL-R6020Sep-RP, l’extension de capacité n’a jamais été aussi simple. Ce boîtier permet la connexion en cascade de quatre unités au total, portant la capacité brute à 4 Po*. Les ports Mini-SAS HD avec technologie Broadcom SAS DataBolt™ garantissent une bande passante rapide et fiable.



Pour l’utilisateur, cette évolutivité flexible se traduit ainsi :

Possibilité de suivre la croissance des besoins Archivage des données sur le long terme Performance optimisée même lors d’un usage intensif

Du big data à la vidéosurveillance, ce boîtier s’adapte à tous les scénarios gourmands en espace disque.

Assurer fiabilité et intégrité des données pour les entreprises

La sécurité des données reste un pilier central pour QNAP. Le boîtier dispose d’une conception redondante à double voie, garantissant le fonctionnement même en cas de défaillance d’un câble.



Grâce au QNAP NAS Storage & Snapshots Manager et à l’intégration du système de fichiers ZFS, les entreprises bénéficient de :

Compression et déduplication en ligne

Autorégénération des données

Contrôle total via une interface simple

Ces innovations offrent une gestion centralisée et une excellente protection contre la perte d’informations.

En conclusion, le QNAP TL-R6020Sep-RP propose enfin une solution complète pour l’extension de stockage à grande échelle. Compact, puissant et sécurisé, il répond aux exigences des entreprises en quête d’évolutivité et de fiabilité. Adopter ce boîtier JBOD, c’est investir dans la sérénité et dans la performance sur le long terme.

Lisez notre dernier article tech : OnePlus 15 : la performance réinventée, entre puissance brute et fluidité absolue