TEST – 3i P10 Ultra : le bras droit qui fait le sale boulot

Le 3i P10 Ultra ambitionne le ménage sans effort. Aspirer et laver à l’eau chaude, c’est déjà utile ; rincer et sécher ses mops, remplir ses réservoirs et vider son bac, c’est mieux. La station gère presque tout, le robot suit, et l’objectif reste limpide : des sols propres sans micro-gestion. Trois semaines d’usage en conditions réelles confirment une impression nette : ce modèle vise la tranquillité d’esprit, et s’en approche sérieusement.

3i P10 Ultra : notre avis en bref

Le 3i P10 Ultra forme un ensemble cohérent. L’aspiration s’avère efficace au quotidien. Le lavage gagne en précision grâce à deux mops rotatifs et à une mop extensible qui longe les plinthes. La navigation se montre sûre, l’évitement d’obstacles convaincant, y compris dans les zones sombres. L’application est claire, avec des réglages utiles sans devenir envahissante. Des concessions demeurent toutefois : la base occupe de l’espace et le robot reste assez haut. Néanmoins, le résultat au sol convainc jour après jour.

Design et installation du 3i P10 Ultra

Le design privilégie la sobriété et la lisibilité. Plastiques bien ajustés, bacs guidés, trappes solides : l’ensemble inspire sérieux et durabilité. La station s’assume volumineuse, ce qui paraît logique au vu de ses fonctions. Le chemin de l’eau, propre comme sale, se comprend au premier coup d’œil. Le sac à poussière se remplace sans hésitation, et chaque élément trouve facilement sa place.

L’installation suit un parcours simple. Il suffit de positionner la base, connecter le Wi-Fi, puis lancer la cartographie. Le robot parcourt les pièces, définit les zones, rentre rincer ses mops, puis repart. La première carte s’obtient en quelques minutes. Viennent ensuite les réglages naturels : nommage des pièces, zones interdites, routines de passage. Le tout se fait sans frictions, y compris pour une première prise en main.

Aspiration et lavage du 3i P10 Ultra

Sur sols durs, l’aspiration attrape poussières, miettes et poils en un seul passage, tandis que les tapis déclenchent un boost automatique utile pour extraire les débris. Le rouleau limite les nœuds et se nettoie vite, ce qui réduit l’entretien courant. Les bords ressortent plus nets que d’ordinaire ; la mop extensible fait ici une vraie différence le long des plinthes et autour des pieds de meubles, là où beaucoup de modèles laissent des zones grises.

On ne pensait pas que c’était si sale sous ce meuble !

Le lavage s’appuie sur deux mops rotatifs à pression régulière. Les traces sèchent sans halo, même après plusieurs passages rapprochés. La station rince les mops à l’eau chaude, puis lance un séchage qui limite les odeurs, évitant l’effet “éponge oubliée”. La fréquence de rinçage se règle par pièce, ce qui autorise des profils distincts : cuisine plus fréquente, séjour plus souple. Le résultat reste homogène sans nécessiter de retouches manuelles.

Navigation et évitement d’obstacles

La cartographie LiDAR en 3D dessine des plans lisibles et précis. D’abord, le robot suit des trajectoires régulières et rationnelles ; ensuite, les pieds de chaises ne le perturbent pas. De plus, les bords de meubles sont respectés, sans collisions inutiles. Ainsi, la couverture demeure dense, sans zigzags superflus. En bref, l’ensemble respire l’optimisation et la maîtrise.

L’évitement d’obstacles s’appuie sur la détection visuelle et sur une LED destinée aux zones sombres. Les câbles au sol n’atterrissent pas dans la brosse ; les jouets sont contournés avec souplesse. Par ailleurs, des zones interdites restent possibles pour sécuriser un tapis délicat ou une descente de câbles. Au final, le robot travaille sans supervision dans la majorité des cas, ce qui correspond précisément à l’idée d’un appareil autonome.

Application et scénarios du 3i P10 Ultra

L’application 3i met en avant l’essentiel : carte, historique et usure des consommables. Les réglages sont pertinents et bien rangés. Puissance d’aspiration, débit d’eau, pression de lavage, fréquence de rinçage, durée du séchage : chacun trouve ses marques en quelques minutes. Des routines par pièce permettent d’adapter le ménage au rythme d’un foyer réel, sans multiplier les menus.

Concrètement, des scénarios s’installent vite. Cuisine après le petit-déjeuner, entrée en fin d’après-midi, salon avant la soirée : la logique est claire et la mise en route immédiate. Un passage “bords” se déclenche lorsque les plinthes demandent un coup de propre express. Les notifications restent pertinentes, sans spam, tandis que les commandes vocales dépannent lorsque les mains sont occupées.

Station et entretien du 3i P10 Ultra

La station constitue le cœur du système. Vidage automatique du bac, lavage à chaud, séchage des mops, remplissage des réservoirs : elle gère l’après-coup et prolonge la propreté du plateau. Un nettoyage rapide hebdomadaire suffit à maintenir l’ensemble en ordre. Le sac s’échange sans geste compliqué, et les consommables suivent un rythme raisonnable.

L’entretien du robot ne réclame ni outillage ni patience démesurée. Les mops se rincent à l’évier si nécessaire. Le rouleau se libère des cheveux en quelques secondes. Le filtre se change à intervalles réguliers, selon l’usage. Bien entendu, un coût d’entretien existe ; toutefois, il demeure cohérent pour une station tout-en-un qui simplifie réellement la routine.

Autonomie, bruit et vie réelle

L’autonomie couvre un étage de 70 m² en mode mixte sans difficulté notable. Le robot retourne rincer au bon moment, puis reprend là où il s’était arrêté. Les trajets gardent du sens, la couverture demeure homogène et les cycles s’enchaînent sans incohérence. En pratique, les sols restent plus réguliers avec moins d’interventions humaines.

Le bruit suit la logique des stations complètes. Des pics apparaissent lors du vidage et du séchage ; ils restent courts et prévisibles, souvent en fin de cycle. Pendant le ménage lui-même, le niveau sonore demeure contenu sur sols durs. Par précaution, mieux vaut éviter le mode turbo durant un appel important. Rien de surprenant dans cette catégorie.

Rapport qualité/prix du robot aspirateur laveur

Au regard de ses fonctions, le 3i P10 Ultra reste bien positionné. D’une part, la station très complète, la mop extensible et la navigation maîtrisée apportent un confort réel jour après jour. D’autre part, le tarif public se situe autour de 700 €. Bonne nouvelle ! En ce moment moment ce produit s’affiche à environ 500 € en promotion sur Amazon. Ça qui change clairement la donne et renforce l’intérêt global. Certes, la base demeure imposante et le robot assez haut ; cependant, l’efficacité quotidienne, le temps gagné et le niveau d’automatisation plaident en sa faveur. En somme, le rapport qualité/prix s’avère très convaincant pour qui vise un ménage régulier, propre et largement automatisé.

Conclusion : Promesse tenue pour le 3i P10 Ultra

Le 3i P10 Ultra tient la promesse du tout-en-un domestique. L’aspiration reste solide, le lavage se montre sérieux et les bords sont réellement soignés grâce à la mop extensible. Par ailleurs, l’automatisation simplifie le quotidien : la station gère l’après-coup, l’application accompagne sans alourdir, et la navigation conserve une logique fiable. Certes, la base prend de la place et le robot reste assez haut ; il faut donc prévoir un coin dédié et accepter quelques passages limités sous les meubles. Malgré cela, l’ensemble travaille sereinement et, surtout, fait gagner du temps. Pour un foyer qui souhaite déléguer la corvée des sols, ce modèle mérite clairement sa place sur la short-list.

