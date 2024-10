TEST – Dreame L10s Ultra Gen 2, une option accessible chez Dreame ?

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 se présente comme une solution abordable parmi les aspirateurs robots, avec un prix fixé à 700 €. Bien que moins cher que certains modèles plus haut de gamme, il conserve un design élégant et vertical typique de la marque. Ce modèle cherche à garantir une bonne expérience d’aspiration et de nettoyage, mais qu’en est-il réellement dans la pratique ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Dreame L10s Ultra Gen 2

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 est une bonne alternative dans sa catégorie d’aspirateurs robots. Il reprend les codes de Dreame avec un design vertical bien pensé et une qualité d’aspiration solide. À 700 €, il est plus abordable que d’autres modèles de la marque, tout en proposant des performances globalement satisfaisantes. Cependant, l’intelligence de navigation n’est pas aussi poussée que sur les modèles plus chers, ce qui le rend plus susceptible de se retrouver coincé dans des câbles. Malgré ce petit défaut, il reste une option intéressante si vous cherchez un bon compromis entre qualité et prix.

Unboxing du Dreame L10s Ultra Gen 2

Dès l’ouverture de la boîte, le Dreame L10s Ultra Gen 2 présente un ensemble complet d’accessoires qui vous permettent de démarrer sans attendre. En plus du robot aspirateur, vous trouverez une base solide, une brosse latérale et deux serpillières déjà préinstallées. La station de base, assez imposante, intègre des compartiments pour l’eau propre et l’eau sale. Toutefois, cette version n’inclut pas de kit de raccordement automatique à l’eau. Le manuel d’utilisation est également inclus, détaillant chaque étape d’installation de manière simple et accessible.

Vous disposez aussi de deux sacs à poussière, dont l’un est déjà préinstallé, ainsi que d’un outil de nettoyage pratique. Chaque composant est bien organisé, ce qui facilite la mise en route rapide de l’appareil. Le design de l’aspirateur reste fidèle à l’identité visuelle de Dreame, avec une silhouette compacte et épurée. Le tout respire la qualité, même si l’on note que certains matériaux, notamment sur la base, paraissent légèrement moins premium que ceux des modèles plus coûteux. Cela reste cependant en adéquation avec son positionnement tarifaire plus abordable.

Installation et facilité d’utilisation

L’installation du Dreame L10s Ultra Gen 2 est intuitive et rapide. Après avoir sorti l’aspirateur et sa base de la boîte, il suffit de suivre les étapes du manuel d’utilisation. On met ainsi en place les compartiments d’eau et connecte l’appareil au réseau Wi-Fi. L’application mobile simplifie énormément la configuration initiale, avec une interface claire et un processus guidé. En quelques minutes, le robot est prêt à se lancer dans son premier nettoyage.

L’interface de l’application permet également de personnaliser les zones de nettoyage ou de programmer des routines selon vos besoins. Contrairement aux modèles plus haut de gamme, il manque cependant de certaines options de personnalisation avancées. C’est légèrement embêtant pour les foyers très complexes ou encombrés. Cela reste néanmoins suffisant pour la plupart des utilisateurs. La station de base est relativement compacte et ne demande pas un espace de rangement trop important.

Performances et efficacité

Malgré son positionnement milieu de gamme, le Dreame L10s Ultra Gen 2 propose des performances solides en termes d’aspiration et de nettoyage. Avec une puissance d’aspiration allant jusqu’à 10 000 Pa, il s’attaque efficacement à la poussière, aux cheveux et aux petites particules, même sur des tapis ou des moquettes. Les serpillières intégrées fonctionnent bien sur les sols durs, laissant une finition propre après chaque passage. Cependant, il ne faut pas s’attendre à des performances de lavage aussi impressionnantes que celles des modèles plus chers équipés de fonctionnalités de lavage à vapeur.

L’autonomie de la batterie de 5 200 mAh permet au robot de couvrir une surface allant jusqu’à 200 m², idéal pour les grandes pièces ou les maisons avec plusieurs étages. Cependant, comme mentionné précédemment, il manque un peu d’intelligence dans la gestion des câbles ou des obstacles fins, ce qui peut nécessiter quelques ajustements manuels au préalable. Malgré cela, le Dreame L10s Ultra Gen 2 se positionne comme une alternative convaincante aux modèles à plus de 1 000 €, tout en proposant une bonne expérience de nettoyage.

Fonctionnalités supplémentaires du Dreame L10s Ultra Gen 2

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 se distingue par plusieurs fonctionnalités intéressantes qui enrichissent l’expérience utilisateur. Bien qu’il soit plus abordable que certains modèles, il offre tout de même une cartographie avancée et une bonne gestion des obstacles. La technologie de cartographie permet de créer des plans détaillés de votre maison. Vous pouvez définir des zones spécifiques à nettoyer ou à éviter directement depuis l’application mobile.

L’intégration avec les assistants vocaux comme Google Home et Alexa ajoute un vrai confort. Vous pouvez démarrer ou arrêter le nettoyage à la voix, ou même planifier des sessions sans utiliser l’application. Bien qu’il manque de certaines fonctionnalités haut de gamme, comme la reconnaissance d’objets poussée par IA, le L10s Ultra Gen 2 offre tout de même une navigation satisfaisante. La gestion des obstacles est correcte, mais il peut encore se coincer dans des câbles, nécessitant une préparation préalable de la pièce.

Conclusion : que vaut le Dreame L10s Ultra Gen 2 ?

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 se positionne comme une option intéressante pour ceux qui cherchent un bon aspirateur robot sans dépenser une fortune. Avec un prix de 700 €, il offre des performances solides, notamment en aspiration, tout en gardant un design soigné et fonctionnel. Bien qu’il manque un peu d’intelligence par rapport aux modèles plus haut de gamme, il remplit très bien sa mission. Pour un aspirateur dans cette gamme de prix, il présente un excellent rapport qualité-prix, avec une bonne capacité de nettoyage et des fonctionnalités supplémentaires appréciables comme la cartographie avancée et l’intégration domotique. Si vous êtes prêt à sacrifier quelques fonctionnalités haut de gamme, le Dreame L10s Ultra Gen 2 reste une alternative pertinente aux modèles à plus de 1 000 € chez Dreame.

