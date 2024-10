Tales of Graces f Remastered se dévoile dans une bande-annonce, les précommandes sont ouvertes

Excellente nouvelle pour les fans de la saga Tales of ! Pour célébrer le 30e anniversaire de la licence, Bandai Namco dévoile Tales of Graces f Remastered, un RPG culte qui a marqué de nombreux joueurs sur PS3. Dans une nouvelle bande-annonce, l’éditeur japonais présente les nouvelles fonctionnalités de la version remasterisée, ainsi que l’ouverture des précommandes. Appréciez !

Que nous réserve Tales of Graces f Remastered ?

Le mois d’août 2024, Yusuke Tomizawa, le producteur de la série Tales of, annonce le 30e anniversaire de la série. Il officialise également le Tales Remastered Project dans la foulée. Ce projet vise à ramener à la vie tous les anciens titres Tales of, en les portant sur les machines actuelles.

Bandai Namco entame donc le projet avec Tales of Graces f Remastered, le JRPG sorti sur PS3 en 2012. Ce dernier était également un portage de Tales of Graces sur Wii, sorti uniquement au Japon en 2009. L’histoire se déroule sur la planète verdoyante Ephinea et suit Asbel Lhant, un enfant issu d’une famille noble. Déterminé à protéger ses amis d’enfance Sophie et Richard, il s’engage dans une aventure parsemée de conflits et dans lequel le mot “loyauté” prendra tout son sens.

Voici la bande-annonce de présentation et de précommande :

Côté gameplay, Tales of Graces f Remastered propose l’habituel Linear Style Shift, avec quelques changements et de nouvelles fonctionnalités. Parmi ces derniers, il y a l’ajout des icônes de destination, la capacité d’éviter les combats ainsi que la possibilité de réessayer immédiatement après une défaite. Le graphisme du jeu est également révisitée afin d’offrir une qualité optimale pour les machines actuelles. En bonus, le jeu propose Lineage and Legacies, la suite du scénario principal.

Vous pouvez déjà précommander Tales of Graces of Remastered dès aujourd’hui. L’édition Standard, disponible à partir de 39,99 euros, comporte le bonus de précommande “Super kit d’aide d’aventurier”. Il comprend du gel de pomme (x10), du gel de raisin (x10), une bouteille de vie (x10) et une bouteille de panacée (x10). L’édition Deluxe à 59,99 euros vous permet d’avoir le pack de musique de fond de combat, un livret d’illustrations numériques et le “Super kit d’aide d’aventurier”.

Tales of Graces f Remastered sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam le 17 janvier 2025.