Death Note : Killer Within arrive bientôt sur PS5, PS4 et PC

Bandai Namco a fait fort ces derniers mois en revisitant les mangas cultes du Japon dans leur jeux vidéo. Après le récent succès de Dragon Ball Sparking! ZERO, l’éditeur japonais le développeur Grounding, Inc. annoncent l’arrivée de Death Note : Killer Within. Inspiré du manga éponyme de 2005, il s’agit d’un Among Us-like dans lequel les joueurs doivent percer l’identité de leurs adversaires pour remporter la partie. Si vous avez adoré les moments de combats psychologiques entre Kira et L dans l’anime, Death Note : Killer Within vous permettra de les vivre à travers vos manettes !

Rendez-vous avec L et Kira en novembre dans Death Note : Killer Within

Découvert après quelques fuites en ligne depuis quelques mois, Death Note : The Killer Within est désormais bel et bien là. Avec le développeur Grounding, Inc, Bandai Namco Entertainment officialise la nouvelle dans une bande-annonce. Le jeu arrive sur PS4, PS5 et PC via Steam le 5 novembre prochain, et met en scène les deux grands protagonistes du manga : Kira et L.

Avec un gameplay à la Among Us, Death Note : The Killer Within est un jeu de déduction sociale en ligne. Eh oui : pour jouer au jeu, vous devez être connecté à internet. Les joueurs sont divisés en deux groupes, dont les disciples de Yagami Light alias Kira et les membres de la Task Force japonaise, dirigée par L. La mission de chacun est simple : tandis que Kira et ses adeptes essaieront de découvrir l’identité de leurs adversaires et de les “juger” avec la Death Note, L et son équipe rassembleront des indices et débusquer Kira.

Death Note : Killer Within peut accueillir jusqu’à 10 joueurs dans une partie. Comme dans Among Us, il y a une phase d’action et une phase de réunion. Durant la première phase, chacun des deux groupes accomplit leurs tâches respectives. La deuxième servira à se concerter et à désigner qui est Kira parmi les joueurs. Vous aurez évidemment besoin d’un chat vocal pour communiquer facilement durant ces phases.

L et Kira vous donnent alors rendez-vous ce 5 novembre sur PC, PS4 et PS5. Il sera également disponible via le catalogue de jeux mensuels PS Plus du 5 novembre au 2 décembre. En attendant, appréciez la bande-annonce :