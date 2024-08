Monster Hunter Wilds dévoile de nouvelles mécaniques et une arme de destruction massive !

Monster Hunter Wilds, le prochain volet de la série Monster Hunter de Capcom, n’en finit pas de parler de lui. Et ce, même à plusieurs mois avant sa sortie ! Prévu pour 2025, le prochain opus Monster Hunter a modifié son modèle de communication, afin d’accentuer la hype autour de lui. D’habitude, chaque titre Monster Hunter dévoile de nouveaux monstres et de nouveaux gadgets. Mais aujourd’hui, Monster Hunter Wilds va beaucoup plus loin, en proposant plus de nouveautés en termes de mécaniques. Découvrons-les sans plus attendre !

Le mode concentration, la principale nouveauté de Monster Hunter Wilds

Vous n’avez pas encore joué à un seul opus de Monster Hunter ? Voici le résumé du jeu. Votre objectif est simple : terrasser des monstres faisant 50 fois votre taille. Pour ce faire, vous disposez d’armes et de compétences, que vous allez obtenir au cours de votre progression. Chacun d’eux impacte grandement les mouvements et la puissance de votre personnage : il est donc judicieux de les maîtriser.

C’est ici que la nouvelle mécanique de Monster Hunter Wilds entre en action. Afin de faciliter la chasse aux monstres, Capcom a implémenté le mode Concentration dans son prochain jeu. Ce dernier permet aux joueurs d’orienter leurs attaques de manière à cibler les blessures ou les points faibles de leur adversaire. Les frappes en mode Concentration infligent également des dégâts bonus, grâce aux attaques spéciales basées sur l’arme que vous utilisez.

Pour avoir un aperçu du mode Concentration, regardez la vidéo ci-dessous :

Le retour de la Grande Épée, pour de plus gros dégâts

En outre du mode Concentration, Capcom annonce le retour de la Grande Épée, l’arme emblématique des précédents opus. Dans Monster Hunter Wilds, les joueurs peuvent combiner la Grande Épée avec le mode Concentration, afin de déclencher une série de coups dévastateurs uniques. Certes, le port de la fameuse arme ralentit considérablement les joueurs, mais c’est un risque à prendre pour engendrer plus de dégâts.

Enfin, le studio japonais dévoile un aperçu des mécanismes de base de Monster Hunter Wilds. Parmi eux, il y a la possibilité de monter Seikret, une nouvelle monture à la forme d’une autruche. Les joueurs peuvent également courir plus vite une fois leurs armes dégainées, permettant de couvrir plus de distance dans une carte relativement immense. Nous vous laissons découvrir les dernières nouveautés dans la vidéo suivante :

Selon Capcom, Monster Hunter Wilds sera présent à la Gamescom 2024 avec d’autres annonces. Le jeu sortira simultanément en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC en day one, une grande première pour la licence.