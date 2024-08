Acer : Gamme IA Copilot+ pour une rentrée révolutionnaire !

Septembre est à nos portes et, avec lui, la rentrée. Pour bien la préparer, Acer propose la nouvelle gamme de PC IA Copilot +. En effet, cette sélection a été pensée pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs : famille, étudiants, créatifs, joueurs et amoureux de la planète.

Les ultraportables Acer Swift pour une rentrée en beauté

Dans cette gamme d’ultraportables Acer s’aligne deux modèles phares : le Swift 14 IA Copilot +PC, et le Swift Go 16.

Swift 14 IA Copilot +PC

Ce modèle est un bijou de technologie. C’est le tout premier portable doté d’une révolutionnaire IA intégrée, la Copilot +. Cette dernière, en plus de fournir une assistance sous Windows, aide également à la création et fournit des inspirations. Le matériel, quant à lui, offre des performances de qualité avec les processeurs Snapdragon Série X. Il est léger et performant, idéal pour les déplacements. Sa batterie propose une autonomie de 26h pour relevés tous vos défis professionnels au quotidien. Au prix de lancement de 1299,00 €, il offre, également, une connectivité rapide et sécurisée, ainsi qu’un écran haute résolution pour une clarté visuelle exceptionnelle.

Swift Go 16

Les concepteurs ont pensé cet ultrabook avec un écran de 16 pouces pour fournir une performance maximale et une expérience utilisateur exceptionnelle. En effet, il est parfait pour les créatifs et les professionnels. De plus, son écran haute résolution WUXGA IPS offre des images claires et vibrantes. Sa légèreté facilite le transport, tandis que ses composants internes garantissent une exécution rapide des tâches complexes avec son processeur Intel® Core Ultra 5 processor 125U.

Il a reçu le prix de l’IF Award 2024 pour la qualité de son design. Le Swift Go 16 de IA Copilot est accessible au prix de rentrée 2024 conseillé de 799,00 €.

Avec ces propositions Acer, réussir sa rentrée devient un jeu d’enfant. En effet, ce sont des outils parfaits pour tous ceux qui recherchent un ordinateur portable robuste, élégant, une technologie de pointe et un matériel performant. Alors, pour quelle option allez-vous pencher : Swift 14 IA Copilot +PC ou Swift Go 16 ? N’hésitez pas à partager vos choix et impressions avec nous !