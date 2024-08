Wreckfest 2 est annoncé durant le THQ Nordic Showcase

Vous êtes fans de jeu de course, mais également de démolition ? Si la réponse est oui, vous connaissez sûrement Wreckfest. Développé par Bugbear Entertainment il y a six ans, le jeu est un mix de chaos et de divertissement pour les amateurs de derby automobile. Aujourd’hui, le studio est de retour pour proposer un nouveau carnage de véhicules. Durant le THQ Nordic Digital Showcase de vendredi dernier, Bugbear Entertainment a donc officiellement dévoilé Wreckfest 2. L’annonce s’accompagne également d’un trailer aussi stylé qu’explosif, avec des séquences filmées à l’ordinateur. Appréciez !

Voir aussi : THQ Nordic annonce un nouveau jeu Darksiders

La bande-annonce de Wreckfest 2

Le chaos en perspective !

Faisant suite au premier Wreckfest de 2018, Wreckfest 2 reprend toutes les caractéristiques du premier opus, mais en mieux. La bande-annonce, bien que brève, nous dévoile de plus beaux graphismes, de plus belles animations notamment grâce à la mise à jour du moteur ROMU. Le jeu propose des sensations de destructions plus réalistes, des physiques de démolition encore plus précis et une usure plus visible due aux chocs et l’environnement.

Wreckfest 2 apporte également une nouveauté : la possibilité de personnaliser les véhicules. Les joueurs peuvent désormais peindre leurs bolides avec n’importe quelle couleur, et y ajouter des effets comme de la rouille, des autocollants et divers logos. Ils peuvent ensuite partager leur création en ligne, comme promis par Bugbear Entertainment.

Enfin, le studio prévoit de dévoiler d’autres choses dans les prochains mois. On peut citer entre autres l’arrivée de nouveaux modes de course solo et multijoueur, un mode carrière. Bugbear assure également la prise en charge des mods dans Wreckfest 2, ainsi que des mises à jour régulières en cours de la saison.

Pour le moment, la date de sortie de Wreckfest 2 reste encore inconnue. Toutefois, les dernières secondes de la bande-annonce révèlent les plateformes accueillant le jeu à sa sortie : la PS5, la Xbox Series X/S et le PC. On ne sait pas si Bugbear envisage d’autres portages par la suite, comme avec son prédécesseur…