Fractus signe un accord clé et booste la sécurité connectée

Le marché des dispositifs de sécurité connectée évolue à grande vitesse. Aujourd’hui, Fractus, expert en antennes innovantes, annonce une alliance stratégique avec RPX. Cet accord marque une étape clé pour la diffusion de ses technologies brevetées aux États-Unis. Découvrez ce que cela signifie pour l’avenir de la sécurité et de la connectivité.

Fractus conclut un accord majeur de licence de brevets avec RPX

Fractus a signé un nouvel accord de licence de brevets avec RPX Corporation. RPX est reconnu pour son rôle d’agrégateur de licences auprès de grandes entreprises technologiques. Grâce à cette entente, de nouveaux fournisseurs rejoignent la communauté de licenciés de Fractus. Ce partenariat va accélérer l’adoption de solutions connectées aux États-Unis.

L’importance croissante des dispositifs de sécurité connectée

La demande de dispositifs de sécurité connectés ne cesse d’augmenter. Les utilisateurs adoptent des systèmes toujours plus fiables : caméras, centrales d’alarme et objets connectés portables. Selon Berg Insights, il y avait 36 millions de systèmes d’alarme surveillés en Amérique du Nord fin 2023. Ce chiffre atteindra probablement 42,9 millions d’ici 2028. Les systèmes d’alerte médicale aussi connaissent une forte progression, tant en nombre d’usagers qu’en valeur de marché.

La technologie avancée des antennes multibandes signée Fractus

La force de Fractus réside dans ses antennes compactes et multibandes. Les innovations brevetées de la société permettent une connectivité robuste et fiable, même dans les plus petits appareils. Cette technologie est vitale pour la sécurité connectée, les objets de santé et l’IoT. Fractus détient plus de 40 inventions dans son portefeuille et séduit les leaders technologiques mondiaux depuis plusieurs années.

En résumé, Fractus poursuit son expansion sur le marché nord-américain grâce à cet accord avec RPX. La croissance rapide des dispositifs connectés rend sa technologie indispensable. Fractus s’impose ainsi comme un acteur moteur de la sécurité numérique de demain. Restez à l’écoute pour de nouvelles avancées majeures dans le secteur.

