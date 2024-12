Cambrex booste l’innovation grâce à son accord avec Lilly

L’industrie pharmaceutique évolue rapidement, et, dans ce contexte, l’importance de collaborations stratégiques ne cesse de croître. Par exemple, Cambrex, un acteur clé dans le développement et la fabrication sous contrat (CDMO), a récemment signé un accord stratégique avec Eli Lilly and Company pour accélérer la fabrication des projets biotechnologiques. En conséquence, cette alliance vise à fortifier les capacités de développement clinique des partenaires de Lilly.



Accord stratégique entre Cambrex et Lilly

Dans cet accord, Cambrex s’associe à Lilly Catalyze360-ExploR&D, la branche de Lilly dédiée à l’innovation et aux collaborations externes précoces. L’objectif principal est de fournir des substances et produits médicamenteux ainsi que des services analytiques spécialisés. Brandon Fincher, président chez Cambrex, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat qui soutiendra la mission de Lilly. Il mise sur la rapidité et la flexibilité pour accélérer le développement des petites molécules en phase précoce.

Catalyze360 : accélération de l’innovation

Lilly Catalyze360 a pour objectif d’investir dans l’avancement de la science. Plus précisément, cela passe par trois piliers : Lilly Ventures, Lilly Gateway Labs et Lilly ExploR&D. Par ailleurs, cet accord avec Cambrex renforcera ExploR&D en améliorant les capacités de recherche pour accélérer les innovations scientifiques des partenaires. En conséquence, ce soutien stratégique permettra aux entreprises de biotechnologie partenaires d’accéder plus rapidement aux marchés.



Longmont : centre de développement pharmaceutique

Les services de cet accord seront hébergés au site de Cambrex à Longmont, Colorado. Ce site est spécialisé dans le développement précoce de nouveaux médicaments, en passant du développement de procédés à la fabrication de substances actives. La capacité de production de Longmont est conforme aux bonnes pratiques de fabrication, apportant un soutien analytique complet. Cela garantit efficacité et qualité aux partenaires.

En conclusion, cet accord stratégique entre Cambrex et Lilly marque une étape importante dans le développement pharmaceutique. Grâce à cet accord, les partenaires de Lilly bénéficieront d’un accès accéléré à des ressources essentielles. Le site de Longmont jouera un rôle clé dans ce processus, permettant d’établir Cambrex en tant que leader CDMO mondial. Ce partenariat profite à tous en stimulant l’innovation et la mise sur le marché rapide de nouveaux médicaments.

