ProPix : La nouvelle ère des projecteurs avec des performances éclatantes et révolutionnaires !

Philips révolutionne une fois de plus l’univers de la projection. Via son partenaire de licence de marque, Screeneo Innovation SA, Philips a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de projecteurs ProPix. Cette initiative renforce sa présence dans le domaine des solutions professionnelles.

L’héritage puissant de la technologie Philips

Les projecteurs ProPix sont le fruit de l’héritage laissé par la technologie de lampes Ultra High Performance (UHP), conçue pour la première fois en 1994 par Philips. Aujourd’hui produite par Signify, une référence dans le monde de l’éclairage, elle a révolutionné l’industrie de la projection. Elle offre une luminosité et une efficacité exceptionnelles dans un format compact. Souples et durables, les lampes UHP répondent aux exigences des installations professionnelles mondiales.

Des performances inégalées pour ProPix

Les projecteurs phares de la gamme ProPix, les modèles 850 et 650, allient la puissance des lampes UHP à une incroyable stabilité des couleurs. Ces projecteurs offrent une luminosité de 4 000 lumens ANSI et fonctionnent à seulement 29 dBA en mode Eco. Ils s’intègrent discrètement dans toute salle de réunion ou de classe. De plus, ils possèdent la durée de vie la plus longue du marché, pouvant atteindre 10 000 heures en mode Eco – soit deux fois la durée standard.

ProPix : Une gamme polyvalente pour tous les besoins

En plus de performances exceptionnelles, la série ProPix offre une polyvalence en matière de connectivité. Le ProPix 650 est équipé d’une entrée HDMI et d’une double entrée VGA, assurant une intégration fluide avec les systèmes existants. Le ProPix 850 dispose quant à lui d’une configuration à double HDMI idéale pour les installations modernes. Tous deux incluent également des ports RS232, une connectivité USB et une sortie audio 3,5 mm.

Conçus pour un usage flexible

Faisant preuve d’une grande flexibilité d’installation, les projecteurs ProPix sont capables de projeter des images comprises entre 70 et 150 pouces de diagonale. Avec un rapport de projection de 1,49:1, ils peuvent offrir un