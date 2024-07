AOC- Immergez-vous dans le jeu avec son nouveau moniteur GAMING C27G2Z3/BK : Performance exceptionnelle à prix serré !

Pour les passionnés de jeux vidéo qui essaient de concilier performance et immersion sans se ruiner, AGON by AOC vient d’annoncer une excellente nouvelle. En effet, le leader des moniteurs de jeu et des accessoires informatiques est fier d’annoncer le moniteur AOC GAMING C27G2Z3/BK. Cet écran Full HD incurvé de 27 pouces promet des performances supérieures et est accessible pour le commun des mortels.

Un écran AOC incurvé spectaculaire

Avec une courbure 1500R, le moniteur AOC GAMING C27G2Z3/BK vous plonge au cœur du jeu. Il change radicalement votre façon de vivre le gaming. En effet, que vous soyez engagé dans une course palpitante ou que vous exploriez des mondes ouverts riches et détaillés, ses 27 pouces incurvés améliorent le sentiment d’immersion. Ils réduisent également la fatigue oculaire. Cela est particulièrement utile lors de longues sessions de jeu.

Une performance ultra-rapide

La véritable force de ce moniteur réside dans ses performances. Avec un taux de rafraîchissement de 280 Hz, le moniteur AOC gaming C27G2Z3/BK est nettement supérieur à la norme eSport actuelle de 240 Hz. De plus, plus besoin de craindre les images fantômes ou le flou de mouvement. Ce moniteur fournit des images d’une clarté exceptionnelle. Cela est vrai quel que soit le rythme de votre jeu.

Qualité d’image et Adaptive-Sync

Cet écran est équipé de la dalle Fast VA offrant un taux de contraste élevé de 4000:1, pour des noirs profonds et des couleurs éclatantes. En outre, il respecte la norme HDR10, ce qui permet d’afficher une large gamme de niveaux de luminosité et de couleurs. En outre, pour éviter toute déchirure ou saccade, le C27G2Z3/BK d’AOC est compatible avec la technologie Adaptive-Sync.

Confort et ergonomie du moniteur AOC

Enfin, le design robuste et élégant du moniteur AOC GAMING C27G2Z3/BK se distingue. Son pied réglable et sa compatibilité avec les supports VESA vous permettent de trouver l’angle de vue idéal. Il offre également un spectacle visuel saisissant.

Le moniteur AOC GAMING C27G2Z3/BK sera disponible à partir de fin mai 2024, au prix de 239€. C’est une véritable aubaine pour tout passionné de gaming qui souhaite investir dans un moniteur de qualité à prix abordable.

Que vous soyez un compétiteur assidu ou un joueur occasionnel, AOC semble avoir trouvé le moyen de vous proposer l’écran de vos rêves sans faire de mal à votre portefeuille. Êtes-vous prêt à franchir le pas ? N’hésitez pas à partager votre avis sur ce nouveau moniteur gaming dans les commentaires!