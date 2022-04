Garmin Vivosmart 5 : un bracelet connecté équipé d’un grand écran OLED bientôt disponible

Le monde des bracelets connectés devrait prochainement accueillir un nouveau produit : le Garmin Vivosmart 5. Le célèbre site allemand WinFuture vient en effet de partager plusieurs informations à propos de ce modèle, dont des visuels 3D ; les capteurs intégrés ; un grand écran OLED ; ou encore de nouvelles fonctionnalités. Pour rappel, l’avantage premier de ce type de dispositif est son prix abordable par rapport aux montres connectées.

Les premières informations sur le bracelet Garmin Vivosmart 5

D’après les informations de WinFuture, Garmin s’apprêterait à annoncer un nouveau bracelet connecté : le Vivosmart 5. Le site vient en effet de partager des informations sur ce modèle aux côtés de visuels 3D. Par rapport à la génération précédente, nous apprenons qu’une nouvelle taille d’écran OLED serait de la partie. Plus précisément, la dalle serait 66 % plus grande. Cela permettrait ainsi d’offrir une meilleure lisibilité et maniabilité aux consommateurs.

Les visuels dévoilent ainsi que le design du bracelet connecté serait plus allongé afin d’accueillir cet écran. Pour les fonctionnalités, les différentes images montrent notamment des informations sur le sommeil. Pour rappel, le suivi du sommeil n’était pas disponible sur le Garmin Vivosmart 4. WinFuture ajoute que le Vivosmart 5 aurait aussi droit à un capteur SpO2 (mesure du taux d’oxygénation du sang), un cardiofréquencemètre (rythme cardiaque), un podomètre (pas), un compteur de calories, le suivi du stress ou encore de l’hydratation seraient de la partie.

Cette fuite d’information fait aussi mention d’une fonctionnalité de suivi de la position, permettant d’envoyer une notification d’urgence lorsque le bracelet est connecté à un smartphone. Pour finir, nous apprenons que trois coloris seraient disponibles pour le Garmin Vivosmart 5 : noir, blanc et vert menthe. À noter, une version avec un bracelet plus large serait au programme pour le modèle noir.

