Un Forza Horizon-like, mais en monde ouvert ? Amazon Games valide !

Lentement mais sûrement, Amazon Games continue d’apposer son nom dans le marché vidéoludique. La division jeu vidéo d’Amazon a déjà ébloui le monde avec l’annonce de la production du prochain jeu de Crystal Dynamics Tomb Raider et l’ouverture d’un nouveau studio à Bucarest. Mais cette fois, elle dévoile son implication pour le premier projet du studio anglais Maverick Games. Amazon Games sera donc l’éditeur de leur prochain jeu, qualifié comme un “nouveau jeu de conduite narratif en monde ouvert”. Un titre prometteur, surtout que les membres de Maverick Games sont d’anciens développeurs de Playground Games, le studio derrière le fameux Forza Horizon.

Maverick Games, un studio prometteur pour Amazon Games ?

Forts de leur succès sur les jeux Forza Horizon, les ex-développeurs de Playground Games ont décidé de créer leur propre studio en 2022. Baptisé Maverick Games, l’équipe va bientôt apporter son expertise dans le domaine en proposant pour la première fois de son existence un nouveau jeu de course. La différence avec Forza Horizon, c’est que ce dernier proposera du contenu narratif en open world. Aux commandes se trouve Mike Brown, l’ancien directeur de création de Forza Horizon.

Le projet est si ambitieux, qu’il a immédiatement suscité l’intérêt d’Amazon Games. La division vidéoludique d’Amazon a alors annoncé qu’il a signé un contrat avec Maverick Games. Ce dernier stipule qu’Amazon Games sera l’éditrice de ce prochain “jeu de course narratif en monde ouvert AAA”, qui sera disponible sur Xbox Series X|S, PS5 et PC.

Amazon Games se veut également rassurant sur l’envergure du projet. Selon Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, l’équipe de Maverick Games apportera un nouveau souffle dans l’univers des jeux de course. “Mike (Brown) et son équipe forment un tout : des développeurs de jeux qui ont fait leurs preuves, qui sont passés maîtres dans leur art. Leur vision de ce jeu est fraîche et innovante, et nous sommes impatients de travailler à leurs côtés pour l’offrir aux joueurs du monde entier.”

“Nous aimons prendre le risque”

Le monde du jeu de simulation et de course n’est pas méconnu pour ces ex-employés de Playground Games. Au contraire, ils ont pour projet de l’innover, en y ajoutant un contenu narratif via leur prochain projet. La narration, que nous avons l’habitude de trouver dans les RPG et les jeux d’aventure, “ajoutera de l’intérêt à ce que les fans de jeux de courses apprécient déjà”, selon Mike Brown.

De plus, le jeu ne se focalisera pas uniquement sur les bolides, mais aussi sur les personnages. “Beaucoup de jeux de course ont un gameplay et un contenu extraordinaires. Mais pour que les joueurs puissent les aimer encore plus, il faut établir une connexion humaine entre eux et les personnages dans le jeu. C’est là que notre jeu fera la différence avec les autres titres du même genre”, ajoute le fondateur de Maverick Games.

Et pour mener à bien le projet, la scénariste en chef de la série Skins, Jamie Brittain, a intégré l’équipe de Maverick Games. Le studio est confiant dans sa démarche : “Nous avons fondé Maverick Games avec une vision claire. C’est de construire un studio centré sur ses développeurs et leur proposer un environnement encourageant la créativité et la prise de risque », a déclaré Mike Brown.

Pour l’instant, le nom officiel du jeu et la date de sa première présentation restent encore inconnus. Attendons-nous à une éventuelle sortie en 2025.