Protégez et gâtez vos proches avec la révolution TCL NXTPAPER pour la fête des pères

La fête des pères s’annonce sous le signe de l’innovation technologique et du bien-être oculaire avec l’offre TCL. De surcroît, la marque met en lumière ses appareils hautement technologiques TCL 40 NXTPAPER et TCL NXTPAPER 11. Ces appareils sont équipés de la technologie NXTPAPER, une innovation révolutionnaire pour une expérience visuelle de haute qualité. Cette technologie vise à offrir un confort optimal pour les yeux.

Un avant-goût exceptionnel de la technologie NXTPAPER

La technologie NXTPAPER de TCL promet un changement majeur dans notre interaction avec nos appareils. En effet, offrant une qualité d’affichage similaire à celle du papier, elle favorise le confort oculaire. En outre, elle réduit la fatigue sans compromettre la précision des couleurs. Les appareils, TCL NXTPAPER 40 et TCL NXTPAPER 11, utilisant cette technologie contribuent non seulement à rendre notre quotidien plus pratique. Ils contribuent également à l’améliorer.

TCL 40 NXTPAPER : Une révolution pour les smartphones

Le TCL 40 NXTPAPER est doté d’un écran FHD+ de 6,78 pouces qui donne vie aux contenus avec une clarté et un confort incroyables. De plus, ses deux haut-parleurs et son son 3D Boom, alimenté par DTS, offrent une expérience audiovisuelle immersive. Il comprend également un appareil photo selfie haute résolution de 32 mégapixels et un triple appareil photo arrière de 50 mégapixels. Disponible en deux couleurs – bleu nuit et opalescent, il est affiché à un prix de 219€. C’est un cadeau idéal pour maintenir la connexion tout en chouchoutant les yeux de vos proches.

TCL NXTPAPER 11 : Une avancée pour les tablettes

En plus de l’innovation d’affichage NXTPAPER, le TCL NXTPAPER 11 concentre ses atouts sur la santé visuelle et la connectivité. Il offre une qualité d’image 2K sur un écran de 11 pouces, limitant l’exposition à la lumière bleue sans compromettre la qualité des couleurs. De plus, il est équipé d’un équipement audio et visuel impressionnant. Il est accompagné d’une batterie de 8000 mAh pour une utilisation prolongée. En outre, le TCL NXTPAPER 11 est livré avec un stylo T-Pen optionnel en gris foncé, et son prix est de 249 € TTC.

Pour la fête des pères, TLC propose une manière innovante de gâter vos proches. Votre proche appréciera certainement ce cadeau doublement sympa en offrant à la fois une technologie de pointe et une protection aux yeux. Alors, êtes-vous prêts à révolutionner l’expérience visuelle de vos proches avec la technologie NXTPAPER ?