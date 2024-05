Fête des pères : Offrez le brillant sourire qu’il mérite avec le Kit Holistic Oral Care !

La Fête des Pères approche à grands pas et il est temps de faire à notre super papa un cadeau à la hauteur de son sourire. Présentant le Kit Holistic Oral Care signé The Smilist ! Un cadeau qui ne manquera pas de faire briller de mille feux le sourire des papas !

Qu’est-ce qui fait le charme de ce kit ?

Le Kit Holistic Oral Care a l’avantage de travailler de manière globale. Il rééquilibre la bouche, régénère les gencives, ravive la blancheur et embellit chaque sourire. Résultat : une bouche plus saine et des dents éclatantes de santé !

Décortiquons son contenu

Le coeur de ce kit est un dentifrice soin innovant. Ingénieusement créé, il mélange l’efficacité de l’acide hyaluronique végétal à la puissance des prébiotiques. Sa texture gel crème unique, se transforme en une mousse légère qui nettoie en douceur et contribue activement à la régénération tissulaire. Ressourcez-vous avec sa fraîcheur florale à l’extrait de menthe BIO.

Ce kit comporte aussi le sérum émail blancheur nuit. Une formule innovante qui booste l’éclat du sourire grâce à la puissance d’un minéral blancheur hautement concentré à 5% et l’action ciblée des enzymes de grenade. Son utilisation toutes les nuits offre une solution douce mais remarquablement efficace pour restaurer la blancheur de l’émail. Appréciez sa fraîcheur relaxante à l’extrait de camomille et de lavande BIO.

Et pour finir, une brosse Polissante Pro experte 3 en 1 inspirée des outils professionnels de polissage dentaire. Elle est dotée de 10 000 poils nano ultra-fins pour un nettoyage en profondeur, stimulant l’éclat des dents et massant délicatement les gencives sans être abrasive. Sa tête innovante et son manche ergonomique fabriqué à partir d’amidon de blé biodégradable garantissent un contrôle précis et une expérience de brossage supérieure.

Cette Fête des Pères, offrons aux papas le privilège d’un sourire éclatant et sain. Un cadeau original qui marque, n’est-ce pas ? Alors, prêt à partager cette idée de cadeau avec vos proches ?