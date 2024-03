Duux : Une promesse de bien-être inégalée – De quoi choyez vos parents !

À l’orée des célébrations de la Fête des Mères et de la Fête des Pères, la recherche du cadeau idéal peut s’avérer ardue. L’acteur néerlandais spécialisé dans le traitement de l’air, Duux, propose une solution avec deux cadeaux design et utiles pour gâter nos parents bien-aimés.

Le ventilateur globe de Duux

Primé pour son design esthétique et moderne, ce ventilateur à poser est un véritable caméléon qui se fond dans n’importe quel décor intérieur. Multifonctionnel, il offre plusieurs vitesses de ventilation, un moteur à courant continu puissant et une oscillation horizontale et verticale. Pour les longues journées estivales, ce ventilateur garantit une fraîcheur optimale tout en restant silencieux.

Ventilateur Globe de Duux

Le ventilateur Globe ne consomme que 8W à pleine puissance, pour un confort optimal qui se marie harmonieusement avec une conscience écologique. En outre, il se contrôle facilement grâce aux boutons de réglage sur l’appareil ou via la télécommande incluse.

Prix : 79,99 euros

Garantie de 24 mois

Disponible en noir et blanc

En vente sur Duux.com et en magasin chez Fnac-Darty

Le purificateur d’air sphere de Duux

Le purificateur d’air Sphère est une véritable innovation. Grâce à sa technologie HEPA avancée, il éradique efficacement les allergènes, les polluants et les particules fines. Ses trois modes de purification garantissent une qualité d’air inégalée, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie.

Purificateur d’air Sphere de Duux

Au-delà de son utilité, le Sphère est également doté d’un design discret et raffiné. Il offre un éclairage LED apaisant et a la capacité de se transformer en diffuseur d’huile essentielle. Avec quelques gouttes dans le réservoir, il apporte une touche de sérénité supplémentaire à tout intérieur.

Prix : 59,99 euros

Garantie de 24 mois

Disponible en noir et blanc

En vente sur Duux.com et en magasin chez Fnac-Darty

En conclusion, que ce soit pour faire face à l’arrivée des températures estivales ou pour améliorer la qualité de l’air de notre intérieur, ces deux produits Duux sont des cadeaux idéaux pour nos parents. Des cadeaux qui allient à la fois style, utilité et conscience écologique. N’hésitez pas à les partager avec votre entourage ou à nous faire part de vos réactions !