De nouvelles fonctions de santé arrivent sur smartphone grâce à l’appareil photo

Les possesseurs de smartphones Android vont désormais pouvoir profiter de leur appareil photo d’une toute nouvelle façon. En effet, Google va bientôt permettre d’utiliser ces dispositifs afin de mesurer le rythme respiratoire ainsi que le rythme cardiaque.

Vous connaissiez déjà la captation de rythme cardiaque grâce aux montres connectées, la technologie va désormais arriver étonnamment sur l’ensemble de nos smartphones grâce aux capteurs photo. En commençant par ses Pixels, Google compte en effet populariser deux nouvelles fonctionnalités de santé.

Google utilise votre appareil photo pour mesurer le rythme respiratoire et cardiaque

En travaillant sur Google Fit, la firme de Mountain View compte bien apporter de nouvelles données de santé à son application. C’est ainsi qu’un nouveau post de blog de l’entreprise vient nous en apprendre un peu plus sur ses ambitions.

Tout d’abord, Google souhaite mesurer le rythme respiratoire grâce à la caméra selfie présente à l’avant de votre smartphone. Pour cela, l’entreprise déclare qu’il suffira « de placer votre tête et le haut de votre torse en face de l’appareil photo de votre téléphone et de respirer normalement ». Du côté du rythme cardiaque, l’utilisateur devra simplement poser le doigt sur l’appareil photo arrière de son smartphone.

Afin de dévoiler des résultats précis et justes, Shwetak Patel, directeur des technologies de santé chez Google Health, explique que l’application Google Fit utilise plusieurs capteurs des smartphones comme le microphone, l’appareil photo et l’accéléromètre.

L’entreprise déclare ainsi avoir réussi à lancer ces deux nouvelles fonctions de santé « Grâce à des capteurs de plus en plus puissants et aux progrès de la vision artificielle ». Le communiqué précise ensuite que « ces fonctions vous permettent d’utiliser la caméra de votre smartphone pour suivre de minuscules signaux physiques au niveau du pixel – comme les mouvements de la poitrine pour mesurer votre fréquence respiratoire et les changements subtils de la couleur de vos doigts pour votre rythme cardiaque ».

L’arrivée de ces nouveautés est prévue pour le mois prochain pour les Google Pixel, et plus tard pour les autres smartphones tournant sous Android.

