Pacific Rim : The Black : le teaser de la future série Netflix

Le 1 février dernier, Netflix a dévoilé le teaser de la série Pacific Rim : The Black ! Adaptée du blockbuster Pacific Rim, cette série prend place dans l’univers du film. Sorti en 2013, il est réalisé par Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l’Eau ou prochainement Pinocchio). On y retrouvait entre autres Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Idris Elba ou encore Ron Perlman. Dans ce film du conteur mexicain, nous découvrions un univers de robots géants, plus précisément de Jaegers et de Kaïjus. Ces derniers ont surgi des océans pour terrasser l’humanité. Ils ont fait des millions de victimes et épuisé les ressources naturelles. Pour riposter, l’humanité a construit ses robots géants, les Jaegers. Ils sont pilotés par deux pilotes communiquant par télépathie. La bataille semble perdu d’avance, mais arrivent alors deux héros qui vont peut-être arranger la situation…

En 2018 sortira une suite intitulée Pacific Rim : Uprising. Guillermo del Toro en sera simplement producteur. Nous y retrouvions notamment Steve Boyega et Scott Eastwood.

La série Netflix Pacific Rim : The Black vient continuer cette saga. L’animation sera réalisée par le studio japonais Polygon Pictures. Il n’en est pas à sa première expérience avec les créatures géantes car il est derrière les trois derniers films Godzilla. Il est également derrière la série Star Wars Resistance. L’un des showrunners de la série sera Craig Kyle, auteur de bandes dessinées pour Marvel et dernièrement co-scénariste du film Thor : Ragnarok, en 2017.

Découvrez le teaser dès à présent (en VO) :

Après cette mise en bouche, nous vous invitons à découvrir le synopsis officiel de la série (la traduction a légèrement altéré quelques termes pour faciliter la compréhension) :

Il fut un temps où les Kaïjus s’élevaient du Pourtour du Pacifique seulement pour affronter des robots gigantesques, les Jaegers, construits pour les riposter. Le temps a passé. Maintenant, les Kaïjus ont envahi l’Australie, forçant l’évacuation d’un continent entier. Délaissés, les adolescents Taylor et Hayley, frère et sœur, embarquent dans une recherche désespérée pour leur parents disparus, en apprenant par eux-mêmes à piloter un Jaeger abandonné et malmené qui les aidera dans leur quête et leur donnera également ne serait-ce qu’un petit espoir de survivre. Synopsis officiel par Netflix

Une série animée dévoilée en 2018

Guillermo del Toro, à la base, souhaitait continuer les aventures de Pacific Rim sous la forme d’une série animée. Volonté dont il a fait part en 2014, un an à peine après la sortie de son film. Elle devait faire la transition entre le premier film et sa suite, qui sera donc Pacific Rim : Uprising. Mais c’est ce dernier qui verra finalement le jour en premier.

C’est en novembre 2018 que Netflix annonce un vrai projet de série Pacific Rim et c’est en octobre 2020 qu’il dévoile deux images. Images que vous pouvez voir ci-dessous :