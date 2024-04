Activision : un malware volerait les identifiants de connexion des joueurs

Les informations de connexion des personnes jouant aux jeux d’Activision feraient l’objet d’une campagne de piratage. En effet, des personnes mal intentionnées voleraient les identifiants et les portefeuilles cryptographiques des joueurs. Pour ce faire, ils installeraient des logiciels malveillants sur leurs ordinateurs et utiliseraient leurs accès.

D’après une source anonyme, Activision aurait aidé les victimes à supprimer le malware et à reprendre le contrôle de leurs comptes. Toutefois, il n’y a pas encore suffisamment d’informations pour savoir comment le malware se propage.

Pour Activision, le problème ne vient pas de ses serveurs

Chose curieuse, un porte-parole d’Activision, Delaney Simmons, a nié avoir aidé les victimes à supprimer le malware. D’après ce représentant d’Activision, le problème concerne les fournisseurs de logiciels tiers et non les logiciels ni les plateformes d’Activision. D’après la source de Techcrunch, le logiciel malveillant n’affecte que « les personnes sur lesquelles des outils tiers sont installés ».

Autrement dit, l’entreprise insinue que seuls les joueurs qui obtiennent des jeux par d’autres logiciels que ceux développés par Activision, subissent ce problème. D’après Delaney Simmons, Activision est au courant que « certaines informations d’identification de joueurs dans l’ensemble du secteur pourraient être compromises par des logiciels malveillants provenant du téléchargement ou de l’utilisation de logiciels non autorisés ». Il a assuré que les serveurs de l’entreprise n’ont pas été compromis et « restent sécurisés ».

Le malware proviendrait d’applications tierces

En tout cas, la supposition selon laquelle le malware provienne d’un logiciel tiers n’est pas totalement à écarter. La campagne de piratage a été découverte par Zeebler. C’est un individu qui a développé un logiciel de triche pour le jeu Call of Duty.

Zeebler a déclaré à TechCrunch qu’il avait découvert la campagne de piratage quand un de ses clients s’est fait voler le compte de son logiciel. En l’examinant, il aurait découvert une base de données contenant des informations d’identification volées. Apparemment, les malwares se feraient passer pour de vrais logiciels. Toutefois, ils ont été conçus pour voler les noms des utilisateurs et leurs mots de passe. Apparemment, ces outils tiers seraient des logiciels de triche clonés mais aussi des programmes utilisant la méthode de connexion d’Activision.

Pour éviter cette situation, il faut toujours vérifier les applications téléchargées et s’assurer que l’on se trouve sur la vraie page de connexion et non une fausse.