SRS-XV500 révolutionne vos soirées – Sony allume le dancefloor !

Sony fait monter l’ambiance avec la SRS-XV500, sa nouvelle enceinte Party Box conçue pour faire durer la fête encore plus longtemps et partout.

Avec la SRS-XV500, Sony porte la fête à un nouveau niveau

Dotée de deux haut-parleurs X-Balanced, cette enceinte fait vibrer les basses et rend les voix incroyablement claires grâce à ses tweeters ultra-performants. Quelle que soit votre musique préférée, elle vous fait vivre une expérience sonore immersive comme jamais auparavant.

De plus, grâce à une batterie à grande autonomie, la SRS-XV500 assure une fiabilité hors pair. Une fois complètement chargée, elle garantit jusqu’à 25 heures de lecture. À la plage, en forêt ou chez vous, la fête peut continuer sans interruption. Avec son indice de protection IPX4, la pluie n’est plus un frein à vos festivités en plein air.

SRS-XV500 design

Des fonctions ludiques pour des soirées mémorables

Le vrai plus de la SRS-XV500 est son côté ludique. Non seulement elle propose une excellente qualité sonore, mais elle a également transformé le karaoké en un jeu d’enfant. Il suffit de brancher un micro, de choisir votre morceau et de laisser la star qui est en vous prendre le dessus ! De plus, vous pouvez faire un duo ou brancher une guitare si vous préférez ne pas chanter seul. Ces entrées disposent de réglages individuels pour un son sur mesure.

SRS-XV500 en soirée

Sony | Music Center et Fiestable : Pour une soirée à la pointe de la technologie

La SRS-XV500 est compatible avec Sony | Music Center et Fiestable. Ces applications offrent la possibilité de choisir votre playlist. Elles peuvent régler les motifs d’éclairage et les modes audio, ou ajouter des effets sonores. De cette manière, avec ces outils, l’ambiance de votre soirée sera absolument inoubliable.

Sony fabrique cette enceinte Party Box à partir de matériaux recyclés, démontrant ainsi son engagement écologique. Sony, non content de fournir une qualité sonore remarquable, se sent également responsable de réduire l’impact environnemental de ses produits.

Si vous êtes intéressé par la SRS-XV500, il vous faudra attendre le printemps 2024 pour vous la procurer, au tarif de 400 €. Alors, préparez-vous à faire la fête en grand avec Sony. N’hésitez pas à partager cet article avec vos amis amateurs de bonne musique pour leur faire découvrir ce petit bijou technologique.