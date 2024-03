Shop2Shop : tout savoir sur son fonctionnement !

Shop2Shop est un service de livraison de colis d’un point relais à un autre proposé par Chronopost, une société spécialisée dans la livraison express de colis aux entreprises et aux particuliers. A noter que Chronopost est une filiale de Geopost, une branche du groupe La Poste, qui est un réseau international de livraison de colis et le numéro deux en Europe. Shop2Shop, en particulier, se veut être une solution de proximité d’envoi de colis de particulier à particulier.

Un point relais, également appelé « point de dépôt » ou « relais-colis » ou « point de retrait » est un lieu physique dans lequel des marchandises achetées en ligne sont livrées par les services postaux ou de messagerie. Puis, les clients particuliers viennent les récupérer. Autrement dit, c’est un lieu de proximité où les particuliers peuvent recevoir ou envoyer leurs colis.

Il faut savoir que Shop2Shop est présent partout en France grâce au réseau Pickup qui est composé de plus de 17.000 commerces.

L’envoi d’un colis via Shop2Shop se fait en quatre étapes.

Première étape : créer l’étiquette du colis

Tout d’abord, il faut acheter une étiquette pour votre colis. Pour ce faire, il vous faut vous rendre sur la page envoyer un colis. Une fois dessus, vous devez estimer le poids de votre colis pour choisir l’offre adaptée à vos besoins.

Les dimensions et le poids à respecter

Shop2Shop peut prendre en charge les colis allant jusqu’à 20 kg :

Pour les marchandises de petite taille, vous pouvez utiliser une balance de cuisine.

Pour peser un colis plus volumineux ou plus lourd, utilisez votre pèse-personne.

A noter qu’il faut également respecter certaines dimensions de colis, à savoir :

une longueur inférieure à 100 cm et la somme Longueur + 2 Hauteur + 2 largeur ne dépassant pas 250 cm,

une dimension minimum de 30 x 21 cm.

La création de l’étiquette du colis est simple et rapide. Après paiement et validation de votre commande, un bordereau vous est envoyé par email.

Si vous êtes l’expéditeur et que vous disposez d’un compte client sur le site Shop2Shop, vous pourrez imprimer directement votre étiquette depuis votre Espace client et dans la rubrique « Mes Colis ».

Pour coller votre étiquette, il vous faut :

Imprimer au format A4 l’étiquette reçue par email après achat sur www.chronoshop2shop.fr

Découper l’étiquette « Fiche Destinataire » et la glisser à l’intérieur du colis

Découper la grande étiquette e-chrono et la fixer sur le dessus du colis à expédier

Déposer le colis chez le commerçant Pickup dans les 60 jours qui suivent la création de l’étiquette

Récupérer et conserver la preuve de dépôt.

En collant votre étiquette sur le colis, vous devez vous assurer que le code barre de l’étiquette est bien visible. Il faut coller l’étiquette sur une surface plane. Il ne faut ni plier ni couper le code barre. Attention à ne scotcher que les bords de l’étiquette et non le code barre pour en faciliter la lecture.

À noter que si votre colis présente d’anciennes étiquettes, il faut les retirer pour ne pas risquer que le colis prenne une mauvaise direction. Cela peut causer un retard de livraison, voire la perte de votre colis.

Deuxième étape : se rendre au relais Pickup

Etant donné que Shop2Shop bénéficie du large réseau de relais de colis Pickup, vous pouvez probablement trouver un point de relais proche de chez vous. À noter que tous les points de relais disponibles s’afficheront lors de votre commande. Vous n’avez plus qu’à sélectionner le point de relais de votre choix. Attention ! Une fois que vous aurez choisi votre point de relais, il sera impossible de le changer.

Troisième étape : imprimer le bordereau

Pour déposer votre colis au point de relais, vous devrez présenter votre bordereau. Votre colis sera alors enregistré et pris en charge pour son acheminement

Quatrième étape : attendre la livraison du colis

Une notification est envoyée au destinataire afin qu’il puisse récupérer son colis. En principe, le colis est livré sous 2 à 4 jours ouvrés. De plus, le colis pourra être gardé par le service dans une limite de 7 jours.

Un message vous est envoyé lorsque votre colis est disponible au point relais Pickup sélectionné.

Vous devez alors vous rendre sur le point relais Pickup et présenter votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) et le numéro de suivi au commerçant. Ce dernier vous remettra votre colis contre le QR Code reçu par mail lors de l’expédition de votre commande.

En revanche, si vous n’êtes pas disponible pour retirer votre colis, vous pouvez mandater une autre personne et effectuer une procuration pour retirer le colis en consigne à votre place. La personne devra alors se présenter en votre nom et présenter sa pièce d’identité et la vôtre dans l’un des points relais Shop2Shop.