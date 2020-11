The Box, le premier colis ultra-connecté, écologique et réutilisable

Publicité

The Box représente le futur. Vous en avez marre des colis abîmés, perdus ou arrivés en retard, la jeune (et prometteuse) start-up nantaise à la solution. The Box, un colis ultra connecté et écologique, qui peut se réutiliser jusqu’à 1000 fois.

L’emballage réinventé

Chaque année, 14,3 milliards de colis et de lettres sont distribués en France. Cela représente autant de cartons utilisés. La vie d’un carton se limite souvent à une seule utilisation. Certains les recyclent pour les réutiliser, mais jamais jusqu’à 1000 fois de suite. C’est pourtant ce que promet la société LivingPackets avec The Box.

Une idée simple, réduire l’impact écologique des cartons, tout en assurant un transport sécurité et un colis protégé. Pour cela, la start-up nantaise propose d’intégrer, à l’intérieur de chaque The Box, un GPS connecté, un capteur de chocs, d’humidité et de température.

The Box, l’intérieur protégé

Vous pourrez donc suivre votre colis, obtenir de multiples informations quant à son contenu, sa température, et son état. The Box contiendra une caméra directement intégrée, permettant d’assurer une sécurité maximale. Tout cela permettra de surveiller l’acheminement de votre colis en toute tranquillité.

Un projet avant tout écologique

The Box se veut avant tout écologique. Fabriquée en plastique recyclé, la boîte permet de réduire de 665 Kg de CO² par boîte, pour 1000 voyages, par rapport à un emballage classique en carton.

Que devient The Box après ces 1000 utilisations ? Être recyclé, et ce, à l’infini. De quoi redonner vie à du plastique recyclé. C’est un cercle vertueux qui séduit déjà les grandes entreprises, comme les leaders du domaine téléphonique. La boîte vise à réduire la pollution causée par l’utilisation à usage unique du carton. C’est un gain de temps, une économie de matériaux, et facilité la manipulation des boîtes. Fini les colis jetés dans les camions de transport, The Box s’emplie et rend plus facile le transport de colis. Dès la livraison, The Box se plie pour réduire grandement sa taille.

En 2020, The Box a reçu le prix de l’innovation au CES 2020 et le prix « Seal of Excellence », un label délivré par la Commission européenne pour récompenser les projets dignes d’intérêts.

Une déclaration de la Commission européenne visant, d’ici 2030, à ce que tous les colis expédiés par des entreprises soient réutilisables ou recyclables.

Une start-up ouverte au partage

@Source The Box Livingpackets

Dès sa création en 2016, la Start-up nantaise a décidé de lancer une campagne de participation pour voir son projet « The Box » devenir réalité. Voulant éviter de perdre les marges que réalisent les plateformes de crowdfunding, la Start-up a décidé de faire appel directement à ses utilisateurs, en promettant un retour sur investissement.

Un fonctionnement simplifié

Lors de votre commande en ligne, vous pourrez choisir de vous faire livrer par le biais de The Box. Une fois le colis reçu, la boîte peut être utilisée pour de multiples utilisations. Pour renvoyer le produit non voulu, envoyer un colis à un particulier, ou tout simplement remettre la boîte en circulation.

Un écran intégré directement à la boîte vous permettra d’ouvrir votre colis, et vous seul. Pour la réutiliser, vous pourrez changer l’adresse de renvoi directement sur l’écran. Plus besoin d’impression, plus de temps perdu.





Obtenez une récompense en apportant The Box dans les magasins partenaires à proximité. Les transporteurs seront récompensés sur leur parcours quotidien en récupérant la boîte chez vous et en la remettant en circulation.

Un projet qui se concrétise

A été développé en 2016, le concept d’emballage réutilisable et connecté. En 2019, The Box a séduit Cdiscount, Orange et Chronopost, avec une expérimentation en POC (Proof of a concept). Depuis septembre 2020, la start-up LivingPackets, s’associe à la société Europe Technologies, spécialiste en robotique, en soudage des thermoplastiques et en gestion des flux.

« Europe Technologies nous aide à construire une ligne de production agile et évolutive, capable de s’adapter aux contraintes du marché et à la demande de nos clients », précise Denis Mourrain, co-fondateur de LivingPackets.

Une chaîne de production semi-automatisée fonctionne depuis septembre 2020 sur le modèle « packaging-as-a-service » en France et en Allemagne. Cette première ligne pourra produire 100 000 unités de The Box par an.

Aucune augmentation des coûts de livraison, les entreprises louent The Box, et rien ne change pour l’utilisateur.

Pour obtenir plus d’information, visitez le site de LivingPackets.