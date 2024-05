Test – Backbone one PlayStation : Transformer votre iPhone en console

Le Backbone One PlayStation Edition est une manette de jeu conçue principalement pour les utilisateurs d’iPhone, combinant le design emblématique de Sony avec la flexibilité du jeu mobile. Sur le papier, la promesse semble alléchante, mais quant est-il vraiment ?

Design et ergonomie du Backbone One

Côté design, le Backbone One PlayStation Edition affiche une esthétique inspirée par la manette DualSense de la PlayStation 5, avec une finition essentiellement blanche complétée par des sections noires et des accents transparents sur les boutons. Cette conception n’est pas seulement attrayante, mais vise également à offrir une expérience familière aux fans de PlayStation.

La manette possède des poignées légèrement nervurées pour une meilleure prise en main. Le châssis se déploie pour accueillir différentes tailles de smartphones, même avec leur étui. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée, car elle évite la nécessité de retirer les protections des téléphones.

Au niveau ergonomie des boutons, ils reprennent les symboles classiques de PlayStation (triangle, cercle, croix, carré) et sont complétés par des gâchettes analogiques L1, L2, R1, R2. Les joysticks sont disposés asymétriquement comme sur Xbox. Cela peut surprendre les puristes de PlayStation, mais cette configuration est généralement bien accueillie pour son confort sur de longues sessions de jeu.

Compatibilité et fonctionnalités

La manette se connecte via le port Lightning des iPhones et est donc compatible avec une large gamme de modèles. Et grâce à sa capacité d’adaptation, le Backbone peut s’adapter à diverses tailles de smartphones. Il n’est même pas nécessaire de retirer la coque. Bref, tout le monde pourra utiliser l’accessoire.

Coté jeu, la solution offre la possibilité d’utiliser les principaux sites de streaming. Presque tout y est, le PS Remote Play, le Xbox Cloud Gaming même les jeux PC via GeForce NOW. Bien entendu, le jeu mobile est bien présent via le store ou l’Apple Arcade.

Performance du Backbone One

Durant quelques semaines, j’ai pu tester le service cloud gaming de Sony et celui de Xbox. Il y a peu de latence lors de l’utilisation du Backbone One. Il offre une expérience de jeu fluide, similaire à celle d’une console, tant que la connexion Internet est stable. Je précise que les tests ont tous été faits en Wifi au sein de mon domicile.

Au niveau de l’expérience de jeu, les tests de jeux spécifiques comme Dragon Dogma 2 et Final Fantasy VII Rebirth ont montré que la manette offre une grande réactivité. Tant au niveau des sticks analogiques que des boutons. Cette performance est cruciale pour les jeux nécessitants précision et rapidité. C’est vraiment plaisant. Ainsi, vous pouvez laisser la TV du salon libre et vous pouvez quand même avancer dans votre jeu du moment.

Application Backbone

L’application Backbone propose une interface propre et facile à naviguer. Elle offre un accès rapide aux jeux compatibles sur différentes plateformes. C’est réellement pratique pour les joueurs qui utilisent différents services de streaming ou des jeux du App Store. C’est vraiment un plus à la différence du Playstation Portal. La solution Backbone ouvre la voie aux différentes solutions de streaming, pas uniquement la marque propriétaire.

Outre le lancement rapide de jeux, l’application permet de prendre des captures d’écran et d’enregistrer des sessions de jeu, augmentant ainsi l’attrait du périphérique pour les joueurs soucieux de partager leurs exploits.

Bien que l’application soit agréable et bien faite. On peut noter que c’est un peu dommage de souscrire à l’abonnement Backbone+ nécessaire pour débloquer toutes les fonctionnalités comme le jeu sur un autre qu’un iDevice.

Conclusion

Le Backbone One PlayStation Edition est une manette de jeu mobile extrêmement bien conçue. Elle offre aux utilisateurs d’iPhone une expérience de jeu enrichie, que ce soit pour les jeux PlayStation via Remote Play ou d’autres plateformes de jeu. Bien qu’il y ait quelques petits inconvénients, comme l’absence d’un vrai pavé tactile et le coût de l’abonnement Backbone+, les avantages en termes de design, de performance et de compatibilité en font une option attrayante pour les joueurs mobiles sérieux.

Produit disponible sur BACKBONE One Mobile Gaming Controller pour iPhone (Lightning) - PlayStation Edition - Transformez votre iPhone en console de jeu - Jouez Xbox, PlayStation, Call of Duty, Roblox et plus encore

Voir l'offre