5 raisons de jouer (ou pas) à Gundam Breaker 4

Gundam Breaker 4 est un nouvel opus de la célèbre série de jeux vidéo inspirée des maquettes de Gundam (Gunpla). Disponible sur Steam, le jeu mise beaucoup sur la personnalisation des mechas et propose une expérience dynamique et immersive. Mais est-ce suffisant pour attirer un large public ? Voici cinq raisons de plonger dans l’univers de Gundam Breaker 4, ou de passer votre chemin.

Raison 1 (Pour) : Une personnalisation de mechas toujours au centre

La personnalisation des Gunpla est au cœur de Gundam Breaker 4. Comme dans les opus précédents, elle permet aux joueurs de créer et de modifier leur propre robot. Vous pouvez assembler des pièces provenant de différents modèles de Gundam. Le processus est très détaillé. Chaque composant – tête, bras, jambes, torse, armes, boosters, et accessoires – est personnalisable. Cette flexibilité attire les fans de la franchise. Elle offre la possibilité de créer un Gunpla unique, soit pour des raisons esthétiques, soit pour maximiser les performances en combat. Les passionnés de l’univers Gundam adorent passer du temps à ajuster chaque détail de leur mecha. C’est un des principaux attraits du jeu et une raison pour laquelle les joueurs y reviennent encore et encore.

Ce niveau de détail offre non seulement une liberté esthétique totale, mais il impacte aussi directement le gameplay. En fonction des pièces choisies, votre Gunpla aura des compétences et des caractéristiques spécifiques : plus de mobilité, une résistance accrue, ou une puissance de feu dévastatrice. Cela crée un véritable lien entre la création et l’efficacité du robot dans les combats. Vous ne construisez pas seulement un beau Gunpla, vous assemblez une machine de guerre optimisée à votre style de jeu. C’est cette dimension de personnalisation en profondeur qui constitue l’un des aspects les plus satisfaisants du jeu. Les joueurs peuvent passer des heures à perfectionner leur robot avant même d’entrer sur le champ de bataille​.

Cependant, ce processus n’est pas exempt de critiques. Certains joueurs trouvent que cette personnalisation prend trop de temps, surtout pour ceux qui veulent entrer directement dans l’action. De plus, malgré la diversité des pièces disponibles, certains modèles sont largement supérieurs, rendant certaines combinaisons peu viables. Cela peut décourager les joueurs qui recherchent une véritable diversité stratégique dans leurs créations.

Raison 2 (Pour) : Des combats dynamiques, mais répétitifs

Les combats de Gundam Breaker 4 sont rapides, visuellement impressionnants et remplis d’action. Le jeu vous place dans des arènes où vous affrontez des vagues d’ennemis ou d’autres Gunpla dans des affrontements spectaculaires. Les animations des coups spéciaux et des attaques sont très bien réalisées, ce qui ajoute à l’intensité de l’expérience. Chaque bataille est une explosion de lumière, de mouvements rapides et d’attaques puissantes, ce qui rappelle parfaitement l’esprit des animes Gundam.

Cependant, après quelques heures de jeu, de nombreux joueurs trouvent que les missions manquent de variété. Vous vous retrouvez souvent à répéter les mêmes types de missions – détruire des vagues d’ennemis, combattre un boss, puis recommencer dans une autre arène similaire. Cette structure répétitive peut rapidement devenir lassante, surtout si vous jouez seul. Bien que la personnalisation des Gunpla aide à diversifier un peu l’expérience, cela ne suffit pas à compenser le manque de diversité dans les objectifs de mission.

En outre, l’IA des ennemis laisse parfois à désirer, ce qui peut rendre certains combats moins excitants qu’ils ne le devraient. Les adversaires peuvent se comporter de manière prévisible, rendant les stratégies plus simples et moins engageantes à long terme. Cela contraste avec la profondeur des systèmes de personnalisation et peut nuire à l’immersion pour les joueurs qui espéraient une expérience de combat plus tactique.

Raison 3 (Contre) : Un multijoueur qui manque de profondeur

Le mode multijoueur de Gundam Breaker 4 propose des affrontements en ligne, ce qui devrait, en théorie, apporter de la variété et des défis renouvelés. Malheureusement, cet aspect du jeu est largement critiqué. De nombreux joueurs soulignent que le matchmaking est mal équilibré. Il est fréquent de se retrouver face à des Gunpla bien plus puissants que le vôtre, rendant certaines parties frustrantes. Ce déséquilibre peut décourager les nouveaux venus ou ceux qui ne maîtrisent pas encore toutes les subtilités de la personnalisation.

En outre, la profondeur des modes multijoueurs laisse à désirer. Les options sont assez limitées, avec peu de variantes ou de défis spécifiques pour diversifier les sessions en ligne. Après quelques matchs, l’enthousiasme retombe et le mode multijoueur peut rapidement perdre de son intérêt. Les serveurs ne sont pas toujours stables, ce qui ajoute une couche de frustration, notamment dans les parties compétitives où la connexion est cruciale. Pour les amateurs de compétitions en ligne, ce manque de raffinement peut être un frein important.

Si l’univers Gundam est très bien représenté, en particulier les Gunpla eux-mêmes, les graphismes de Gundam Breaker 4 sont souvent considérés comme datés par rapport aux standards actuels. Les modèles de Gunpla sont certes détaillés, et les animations des combats sont fluides, mais les environnements manquent de texture et de complexité. Les décors sont souvent assez vides, ce qui peut donner un aspect générique et monotone à certains niveaux​.

Ce manque de soin dans les environnements nuit à l’immersion, surtout lorsque vous vous battez dans des arènes qui se ressemblent toutes. Les arènes manquent de détails visuels qui pourraient enrichir l’expérience et renforcer l’atmosphère de l’univers Gundam. Cela est d’autant plus frappant quand on compare Gundam Breaker 4 à d’autres jeux de mechas qui, eux, bénéficient de décors beaucoup plus travaillés et immersifs. Cela dit, les fans de Gundam pourraient passer outre ces défauts en raison de la qualité des modèles de Gunpla. Chaque pièce est minutieusement modélisée, reproduisant fidèlement les maquettes physiques, ce qui plaira certainement aux passionnés. Toutefois, pour les joueurs qui attendent une expérience visuelle moderne et plus sophistiquée, ce manque de complexité graphique pourrait être décevant.

Raison 5 (Pour) : Un hommage aux fans de Gundam, mais…

Finalement, Gundam Breaker 4 est avant tout un jeu pour les fans inconditionnels de Gundam et de Gunpla. La richesse de la personnalisation, le respect des modèles originaux et l’atmosphère générale plairont sans aucun doute à ceux qui aiment cet univers. C’est un jeu qui sait s’adresser à sa base de fans, et ceux qui recherchent une expérience fidèle aux séries animées et aux maquettes y trouveront leur bonheur.

Cependant, pour les joueurs qui ne sont pas déjà attachés à l’univers de Gundam, l’expérience pourrait s’avérer moins captivante. Les combats répétitifs, les graphismes datés, et le manque de diversité dans les missions risquent de limiter l’attrait du jeu pour un public plus large. Si vous n’êtes pas un fan inconditionnel de Gundam, il se peut que le jeu ne parvienne pas à vous retenir sur la durée, surtout si l’idée de passer des heures à personnaliser des Gunpla ne vous enthousiasme pas particulièrement.

