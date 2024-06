Guilty Gear -Strive- : le jeu de combat 2D d’Arc System Works aura droit à une adaptation animée

Tous les fans de la licence l’attendaient depuis 1998 ! 26 ans après le premier Guilty Gear, le jeu fétiche d’Arc System Works aura enfin droit à une adaptation animée digne de ce nom. En partenariat avec Sanzigen Studios, la firme japonaise derrière Blazblue et Dragon Ball Fighterz annonce donc fièrement Guilty Gear Strive : Dual Rulers. L’anime tire son intrigue à partir de l’histoire de Guilty Gear -Strive-, le dernier jeu de combat à succès d’Arc System Works.

Guilty Gear Strive : Dual Rulers, en honneur au succès de Guilty Gear -Strive- ?

Sorti en 2021, le jeu de combat 2D Guilty Gear -Strive- a tout de suite redonné un nouveau souffle à la licence. Daisuke Ishiwatari, le développeur des jeux Guilty Gear, a su adapter le jeu pour le rendre accessible, sans pour autant perdre en technique. Son mode en ligne était l’un des plus performants à sa sortie, ce qui a attiré beaucoup de nouveaux joueurs assoiffés de duel en plein confinement.

Son succès est tel qu’il figure actuellement dans le top 3 des jeux de combat esport les plus joués au monde. Guilty Gear -Strive- entame sa quatrième saison cette année, avec probablement de nouveaux mécanismes et bien sûr, de nouveaux personnages. Et quoi de mieux pour faire monter la hype que de proposer une adaptation en anime, à l’image même du jeu ?

Arc System Works, l’éditeur des jeux Guilty Gear, s’est donc associé à Sanzigen Studios pour produire sa prochaine adaptation animée. Portant le nom de Guilty Gear Strive : Dual Rulers, Shigeru Morikawa (le réalisateur de Argonavis the Movie : Axia) en sera le réalisateur. De son côté, Norimitsu Kaihō, le scénariste des jeux Guilty Gear, s’occupera de la partie composition.

Plus d’infos sur l’anime en juillet 2024

Pour le moment, seule l’affiche officielle de l’anime est disponible. Toutefois, Arc System Works et Sanzigen Studios seront présents lors de l’Anime Expo 2024, qui se tiendra du 4 au 7 juillet à Los Angeles. Une bande-annonce sera également diffusée en avant-première, ainsi que quelques anecdotes de coulisses.

Affaire à suivre !