LinkedIn facilite la recherche d’emploi grâce à l’IA

Les abonnés Premium de LinkedIn sont particulièrement privilégiés en ce moment. Pour les aider à trouver rapidement des emplois et à personnaliser leur CV, LinkedIn déploie une panoplie de fonctionnalités alimentées par l’IA. Le célèbre réseau professionnel révolutionne ainsi la recherche d’emploi. En tapant une invite en langage naturel, l’outil aide à apporter des modifications de manière interactive à un CV pour un métier spécifique. Les nouvelles fonctionnalités sont actuellement disponibles en anglais.

Le directeur des produits de LinkedIn, Tomer Cohen, a donné l’exemple dans un article de blog sur le sujet : « trouvez-moi un emploi de marketing à distance à Detroit qui paie au moins 110 000 dollars ».

Les nouvelles fonctionnalités IA fournissent des suggestions d’emplois potentiels qui s’adaptent à la compétence de l’utilisateur. Elles mettent toutes les chances du côté de l’utilisateur en apportant des modifications à son CV. De plus, l’IA peut créer une lettre de motivation à partir de zéro. LinkedIn fournit également des suggestions personnalisées pour une offre d’emploi spécifique en examinant votre CV.

Avec un abonnement Premium, vous pouvez aussi profiter d’une nouvelle fonctionnalité que LinkedIn a commencé à tester en fin 2023. Il s’agit du résumé des publications de votre flux.

LinkedIn adopte de nouvelles stratégies pour répondre aux besoins de chacun

LinkedIn multiplie les efforts pour offrir le meilleur à ses utilisateurs. Il les aide non seulement à trouver un emploi mais aussi à développer leurs sociétés en pilotant les persona d’IA par une poignée d’experts. Vous pouvez discuter avec eux sur des sujets commerciaux variés et obtenir des réponses personnalisées en fonction de vos besoins. Parmi les instructeurs, on retrouve Alicia Reece, Anil Gupta, Dr Gemma Leigh Roberts et Lisa Gates.

Avec l’IA, LinkedIn a aussi amélioré la recherche de la plateforme afin que chaque interaction devienne plus intelligente. Il peut maintenant explorer en profondeur l’étendue de vos recherches : que vous cherchiez à trouver quelqu’un, à mener des activités de sensibilisation ou à explorer des emplois.