Twitch introduit une nouvelle catégorie pour les contenus suggestifs

Depuis plusieurs mois, Twitch est sous le joug de plusieurs critiques vis-à-vis d’un nouveau type de contenus sur sa plateforme. Le service de streaming en direct se compose en effet de plus en plus de streams dits « suggestifs ». Les utilisateurs demandaient ainsi au site de prendre des mesures à l’encontre de ces créateurs de contenus. Twitch vient finalement de réagir en annonçant la création d’une nouvelle catégorie : Pools, Hot Tubs, and Beaches.

Cela fait désormais quelques semaines que de plus en plus de streams mettent en avant des créateurs de contenu habillés d’un simple maillot de bain dans leur piscine, jacuzzi ou au bord de la plage. Titillant les règles de Twitch pour obtenir de la visibilité, et en finalité des abonnés ainsi que des dons, la plateforme a finalement décidé de répondre aux retours des utilisateurs face à cette pratique.

Face aux strams Hot Tubs, Twitch répond aux polémiques

Dans un billet de blog, Twitch a tout d’abord commencé par expliquer que les streams Hot Tubs n’enfreignaient pas le règlement de la plateforme : « D’après notre politique actuelle en matière de nudité & tenue et sur les contenus suggestifs sur le plan sexuel, les streamers peuvent apparaître en maillot de bain dans un contexte approprié (à la plage, dans une piscine, par exemple), et nous autorisons la création artistique sur les corps comme le body writing ou le body painting […]. La nudité et les contenus sexuels explicites (que nous définissons comme étant pornographiques, des actes sexuels ou des services à caractère sexuel) ne sont pas autorisés sur Twitch». Twitch rappelle ensuite qu’« être considéré comme sexy par les autres n’est pas opposé à nos règles, et Twitch ne sanctionnera pas ces femmes, ou toute autre personne sur notre service, pour leur charme supposé ».

Aucune sanction n’est donc prise à l’encontre de ses streamers et streameuse. Cependant, une nouvelle catégorie a été créée afin d’y incluse l’ensemble de ces lives. Le nom de cette nouvelle section est Pools, Hot Tubs, and Beaches, soit Piscines, Jacuzzis et Plages en français. Si vous ne souhaitez pas voir apparaitre ce type de contenu sur la plateforme, vous pourrez retirer cette catégorie de vos recommandations. En plus de cette annonce, Twitch s’est excusé suite à la suspension des revenus publicitaires de certains créateurs de contenu de lives Hot Tubs. Le service explique que les annonceurs ont désormais le choix de ne plus diffuser leurs publicités chez ces streamers.

