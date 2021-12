Prenez soin de votre santé avec Withings – Idées Cadeaux Noël

À l’approche de Noël, il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez connectés !

Aujourd’hui, nous vous présentons deux produits de la marque française Withings : une montre et une balance connectées.

Body Plus : une balance connectée ultra complète

La Body Cardio de Withings rassemble les fonctionnalités les plus avancées sur le marché pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. En plus du poids et de l’IMC, Body Cardio analyse la composition corporelle (pourcentage de graisse, de muscle, d’eau et de masse osseuse) de l’utilisateur grâce à une technique scientifique appelée impédance biométrique. Elle mesure également sa fréquence cardiaque à chaque pesée.

Il y a peu, cette balance est capable d’analyser votre corps en moins de 30 secondes et offre un bilan cardiovasculaire complet. Cette mesure vous donnera votre âge vasculaire et donc un indice pour comprendre votre santé artérielle au quotidien. Une mesure qui vient enrichir le large éventail de données fournies par la Body Cardio, faisant d’elle la balance la plus complète du marché.

La Body Cardio peut se synchroniser via Bluetooth et Wi-Fi. Ses fonctionnalités avancées incluent également la reconnaissance automatique de 8 utilisateurs d’une même famille, un mode grossesse et une batterie rechargeable dotée d’une autonomie allant jusqu’à 1 an.

Withings Scanwatch : une montre connectée hybride

La ScanWatch est une montre connectée hybride de Withings à la fois très aboutie et très élégante. Pour offrir à Noël, c’est le cadeau idéal. Elle allie à la fois sobriété et efficacité grâce à tous les capteurs utilisés pour surveiller votre santé. En effet, la montre surveille votre rythme cardiaque en continu, avec en plus la possibilité d’enregistrer un ECG lorsqu’une anomalie est détectée.

Elle est également dotée d’un oxymètre qui mesure le taux de saturation en oxygène médical (SpO²) afin de surveiller les performances respiratoires. Ainsi, la montre est capable de détecter si vous faites de l’apnée du sommeil

La Scanwatch dispose d’un écran PMOLED de 1,3 centimètre de diamètre avec un verre saphir résistant. Avec une autonomie de 30 jours, elle est la première montre au monde capable de détecter la fibrillation auriculaire. La santé est au cœur de cette montre, avec un suivi de la fréquence cardiaque et la possibilité de réaliser un ECG en seulement 30 secondes.

