Google annonce que les jeux Android arrivent sur Windows en 2022

Un changement de taille est en approche pour les joueurs. Google vient en effet d’annoncer l’arrivée d’une application Google Play Games sur PC durant l’année 2022. Cette nouvelle signe ainsi l’arrivée des jeux Android sur les ordinateurs tournant sous Windows 11 et Windows 10.

Les jeux Android bientôt disponible sur PC

Avec Windows 11, Microsoft est venu offrir à ses utilisateurs la possibilité d’installer des applications Android sur PC, notamment grâce à un partenariat avec Amazon AppStore. Cette fonctionnalité n’a cependant pas encore été déployée pour le grand public. Cependant, un autre acteur qu’Amazon devrait bientôt permettre d’aller plus loin dans ce processus : Google.

La firme de Mountain View vient en effet d’annoncer par le biais de Greg Hartrell, directeur chez Google, l’arrivée de Google Play Games sur Windows : « À partir de 2022, les joueurs pourront découvrir leurs jeux Google Play préférés sur davantage d’appareils : en passant de manière transparente d’un téléphone, d’une tablette, d’un Chromebook et bientôt d’un PC Windows ».

Pour cela, Greg Hartrell a notamment mentionné le déploiement d’une application native développée par Google et adaptée pour Windows. À noter, cette dernière « ne reposera sur aucune intégration spéciale avec Windows 11 ». De ce fait, Windows 10 devrait pouvoir en profiter. Cela permettra notamment à Google de toucher un plus large public étant donné que Windows 10 reste le système d’exploitation prédominant pour le moment.

À noter, cette solution n’impliquera pas de cloud gaming. Les jeux devraient ainsi être exécutés directement depuis l’ordinateur des utilisateurs, et non via des serveurs. Cela pourrait ainsi suggérer qu’une connexion internet ne sera pas nécessaire pour faire tourner les jeux proposés via l’application Google Play Games.

Pas plus de détails n’ont pour le moment été dévoilés. Cela est tout de même une très bonne nouvelle pour les joueurs mobiles, qui pourront profiter de leurs jeux favoris sur un plus grand écran que leur smartphone ou tablette.

