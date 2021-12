Google : le top des recherches en France durant l’année 2021

Comme à son habitude, Google vient de dévoiler en fin d’année les recherches les plus populaires effectuées sur son moteur de recherche. Cela permet ainsi de connaitre les termes les plus recherchés en fonction de différentes thématiques. Découvrez dans notre article les tendances de l’année 2021 !

Le top des recherches sur Google en France (2021)

Avant toute chose, voici la méthodologie employée par Google afin d’effectuer ses différents classements. La firme de Mountain View précise en effet dans un billet de blog que « L’année 2021 en recherches » se compose des tops de tendances des recherches, soit de l’augmentation de l’intérêt de 2020 à 2021 sur des sujets spécifique ; et non les requêtes disposant du plus gros volume de recherches.

Concernant les sujets les plus populaires sur Google en France durant l’année 2021, les internautes ont principalement effectués des requêtes à propos de la pandémie de Covid-19 ainsi que des rencontres sportives. Les voici : Euro 2021 ; Attestation couvre-feu ; Ligue 1 ; Roland Garros ; Vite ma dose ; Pass sanitaire ; France Suisse ; Confinement ; France Portugal ; et Covid.

Au niveau des sujets d’actualités, les requêtes les plus recherchées sont : Afghanistan ; Bitcoin ; Maladie de Charcot ; Vigilance jaune orages ; Delphine Jubillar ; Cyclades ; Discours Macron ; Palestine ; Élections régionales ; et Incendie Var. Pour les définitions, les termes Survivalistes, Demi-jauge ou encore Hybride ont été les plus recherchés. Ces derniers sont suivis de ERP ; Wokisme ; Islamo-gauchisme ; Poitrine tubéreuse ; HPI ; RSE ; et PMA.

Du côté de l’audiovisuel, les séries et programmes de télécision les plus recherchées en France sur Google sont Squid Game, Lupin et Demain Nous appartient ; et pour les films, ce sont Dune, Black Widow et Titane film.

Chez les chanteuses, chanteurs et musiciens, ce sont les Daft Punk, Barbara Pravi et Vianney qui trônent en tête du classement de cette année 2021. On apprend ensuite que les compétitions les plus recherchées par les Français sont l’Euro 2021, la Ligue 1 ainsi que Roland Garos. Du côté de la cuisine, les recettes de la Galette des rois de Cyril Lignac, l’Ail des ours et le Mochi sont en tête.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Google Photos : le dossier verrouillé arrive sur plus de smartphones !