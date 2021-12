Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour les smartphones Pixel

Google l’avait indiqué lors de la sortie de ses derniers modèles, les Pixel 6 et 6 Pro, les mises à jour seront garanties pour 5 ans. C’est également le cas pour les modèles plus anciens qui vont recevoir très prochainement de nouvelles fonctionnalités. Ces dernières vont permettre d’améliorer l’expérience utilisateur.

La détection d’accident de voiture pour les Pixel

Principale fonctionnalité lancée sur les Google Pixel : la détection d’accident de voiture. Le smartphone est capable de détecter si vous avez été victime d’un accident de voiture. Il prend ensuite contact avec vous pour savoir si vous allez bien. En l’absence de réponse, le smartphone peut partager votre emplacement et d’autres détails pertinents avec les intervenants d’urgence.

Pour activer cette fonctionnalité, la manipulation est simple :

Ouvrez l’application Sécurité ;

Appuyez sur Paramètres ;

Sous « Détection et alertes », appuyez sur Détection d’accident de voiture ;

Activez l’option Détection d’accident de voiture ;

Lorsque vous êtes invité à partager votre position, appuyez sur Toujours autoriser ;

Lorsque vous êtes invité à donner accès à votre micro et à votre activité physique, appuyez sur Autoriser.

D’autres fonctionnalités

Google va implémenter d’autres fonctionnalités pour ses Pixel comme l’activation de nouvelles langues pour la transcription dans l’application d’enregistrement “Recorder”. Le français est disponible pour cette fonction. Également, un accès rapide à Snapchat depuis l’écran de verrouillage du Pixel est au menu ainsi que le contrôle du niveau des basses des Pixel Buds.

Un partenariat est également développé avec BMW pour la mise en place d’une clé de voiture digitale pour les Pixel 6 et 6 Pro. Concrètement, sur une sélection de modèles de BMW 2020-2022, dans certains pays, il sera possible de verrouiller et déverrouiller la voiture. Pour cela il suffit de poser le smartphone sur la poignée de porte. Vous pourrez ensuite démarrer votre voiture en plaçant votre Pixel sur le lecteur de clé intérieur et en appuyant sur le bouton de démarrage du moteur.

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles au cours des prochaines semaines et, dès maintenant avec des premières mises à jour pour les appareils Pixel 3a à Pixel 5a (5G). Les Pixel 6 et 6 Pro commenceront à recevoir leurs mises à jour la semaine prochaine.