GIGABYTE AMD Crimson Desert : une alliance qui booste votre expérience gaming

GIGABYTE et AMD unissent leurs forces pour offrir aux joueurs une expérience de jeu inégalée avec le pack Crimson Desert. Grâce à ce partenariat, de nombreux produits bénéficient d’améliorations techniques et d’avantages exclusifs. Voici comment cette collaboration va transformer vos sessions de jeu.

GIGABYTE et AMD : une alliance au service des gamers exigeants

L’association de GIGABYTE avec AMD vise à offrir le meilleur du gaming sur PC. Ensemble, ils proposent le pack Crimson Desert, disponible sur une large sélection de composants. Graphiques, processeurs ou cartes mères, chaque produit profite d’avancées dernier-cri. Pour les joueurs, c’est la promesse d’une qualité visuelle exceptionnelle et de performances optimales à chaque partie.

Les innovations clés du pack Crimson Desert pour le jeu vidéo

Le pack Crimson Desert met l’accent sur les performances techniques. Les cartes graphiques Radeon RX 9070 de GIGABYTE, basées sur l’architecture AMD RDNA 4, offrent un ray tracing de haut niveau. La technologie AMD HYPR-RX6 réduit la latence et booste la fluidité des jeux. Le système de refroidissement WINDFORCE maintient une température idéale pour des sessions longues. Pour les processeurs, la gamme Ryzen X3D exploite la technologie 3D V-Cache et la fonction exclusive X3D Turbo Mode 2.0. Cette innovation adapte la puissance aux besoins réels, pour des jeux ultra-réactifs.

Jusqu’au 25 avril, l’achat d’un produit éligible permet d’obtenir un code gratuit pour Crimson Desert.

Vous avez le choix entre cartes graphiques, portables ou tours gaming GIGABYTE équipés AMD.

Certaines séries de processeurs Ryzen 9 et Ryzen 7 X3D sont aussi concernées, à condition d’être associés à des cartes mères compatibles.

Les joueurs doivent simplement s’assurer d’acheter durant la période de la promotion, et de vérifier l’éligibilité de leurs produits sur la page officielle de la campagne. Le jeu sortira officiellement le 19 mars, mais le code pourra être activé jusqu’au 23 mai.

Grâce au pack Crimson Desert, GIGABYTE et AMD offrent aux passionnés de jeux une plateforme technologique solide. Les innovations matérielles et logicielles placent le plaisir et la performance au centre de chaque achat. Si vous souhaitez sublimer votre expérience, c’est le moment d’en profiter !

