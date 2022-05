ASUS dévoile le ROG Flow X16, un PC portable gaming convertible avec écran Mini-LED

ASUS vient de dévoiler son nouveau ROG Flow X16, un PC gaming pensé pour la mobilité. Dans un châssis d’ultraportable, le constructeur propose une machine surpuissante, capable de se connecter à une carte graphique externe.

ROG Flox X16 : un nouveau PC gaming fin et léger

L’ASUS ROG Flow X16 reprend le principe du ROG Flow X13, mais avec une dalle de 16 pouces. Série Flow X d’Asus oblige, on retrouve un écran rotatif à 360° auquel il est possible de brancher un GPU externe grâce à un port spécifique. Ici, ASUS ROG mise donc sur la portabilité et la compacité, avec un poids relativement contenu (2,1 kg).

L’ASUS ROG Flow X16 est doté d’un écran tactile de 16 pouces QHD au format 16:10, le taux de rafraichissement peut monter jusqu’à 165 Hz. En option, on retrouve du rétroéclairage Mini-LED compatible HDR avec un pic de luminosité de 1100 cd/m2.

En ce qui concerne le stockage, le Flow X16 embarquera jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 4800 MHz et jusqu’à 2 To de SSD PCIe 4.

ASUS met le paquet sur les performances

Le CPU AMD Ryzen 9 6900HS et le GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti assureront les performances et seront alimentés par une batterie de 90 Wh. Enfin, pour la connectique, on retrouve 3 ports USB (dont un de type C), une sortie HDMI 2.1 et un lecteur de cartes mémoire microSD. À cela s’ajoute l’interface XG Mobile qui permet de connecter une carte graphique externe ROG XG Mobile.

Le refroidissement est particulièrement travaillé avec trois ventilateurs et des radiateurs à haute densité d’ailettes, de quoi refroidir la carte graphique qui pourra monter jusqu’à 125 W de TGP (Total Graphic Power). Enfin, la conduction thermique est optimisée avec l’utilisation de pâte de type Metal Liquide.

Le ROG Flow X16 d’ASUS sera disponible au troisième trimestre de 2022 à partir de 3199 euros. Pour l’heure, le détail des configurations n’a pas été communiqué.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Asus Zenbook S 13 OLED et S 13 Flip OLED : deux nouvelles références ultraportables !