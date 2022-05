GTA 6 : le jeu vidéo n’arriverait pas avant 2026

Les joueurs de GTA vont devoir patienter encore quelques années. En effet, de nouveaux rapports soulignent que GTA 6 n’arriverait pas de sitôt, plus précisément pas avant 2026. Cette supputation fait suite à la publication d’une feuille de route de la maison mère de Rockstar Games : Take-Two Interactive.

GTA 6 arriverait dans minimum quatre ans

Aux dernières nouvelles, Rockstar Games est venu lancer une compilation de trois anciens GTA remastérisés en octobre 2021, les versions optimisées de GTA V pour PS5 et Xbox Series en mars 2022, et un nouvel abonnement sur GTA Online nommé GTA+. Concernant le prochain opus de la franchise Grand Theft Auto, une simple confirmation officielle du développement de GTA 6 a été faite en février dernier par Rockstar.

Alors qu’une rumeur datant de l’été dernier annonçait que l’arrivée de ce titre ne serait pas avant l’année 2024, une feuille de route de Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, vient de préciser les prochains jeux vidéo prévus pour les années à venir, et Grand Theft Auto 6 semble prévu pour bien plus tard. Dans les détails, le document vient couvrir les sorties allant jusqu’en 2025. L’absence de GTA 6 dans cette liste semble ainsi confirmer que le jeu vidéo ne sera pas disponible avant l’année 2026. Il faudrait donc encore patienter au minimum quatre années avant de voir arriver ce titre tant attendu par les joueurs.

La feuille de route de Take-Two Interactive apporte cependant quelques informations sur les prochains titres disponibles. Divisée en quatre parties (Immersive Core, Independant, Mobile et Mid Core), elle mentionne des jeux disponibles entre 2023 et 2025, dont Marvel’s Midnight Suns, Kerbal Space Program 2, NBA 2K23 et un nouveau Tales from the Borderlands. La version mobile de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, alias la compilation catastrophique des trois premiers GTA en version remastérisée, est précisé pour l’année fiscale 2023.

À noter, Take-Two Interactive a expliqué que cette feuille de route n’était pas définitive. Il se peut donc que certains jeux vidéo mentionnés soient disponibles plus tardivement ou que de nouveaux titres y soient ajoutés. Qui sait, GTA 6 pourrait miraculeusement arriver avant 2026, ce qui ne déplairait pas à tous les fans de la franchise.