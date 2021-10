Trois anciens GTA arrivent dans une nouvelle compilation

Après de nombreux bruits de couloir, la compilation GTA vient d’être annoncée par Rockstar Games. Prenant le doux nom de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, cette dernière regroupe trois jeux emblématiques de la licence : Grand Theft Auto III, Vice City, et San Andreas. Le bonus dans l’histoire, c’est que la compilation va être disponible sur moult supports !

GTA est bien de retour avec une compilation de jeux

Alors que GTA 6 fait saliver les fans et que GTA 5 peine à arriver sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X, Rockstar Games vient d’annoncer via communiqué de presse le 8 octobre l’arrivée de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. À travers ce nom à rallonge se trouve tout simplement une compilation de trois jeux vidéo cultes de la licence : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas.

Le jeu vient notamment permettre à Rockstar Games de fêter le vingtième anniversaire de GTA III, alias le premier jeu 3D de la licence Grand Theft Auto. Pour l’occasion, l’éditeur a mis les bouchées doubles en proposant cette compilation pour la fin de l’année 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. En plus de cela, des versions iOS et Android sont au programme pour l’année 2022.

La question que nous sommes en droit de nous poser autour de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est simple : quelles sont les améliorations apportées par cette compilation ? Face à cette interrogation, Rockstar Games n’est pas allé dans les détails en soulignant simplement que « de nombreuses améliorations, tant au niveau des graphismes que du gameplay ». Cependant, l’éditeur affirme que ces changements ont été effectués « tout en conservant le style et l’essence des versions originales ».

À noter, le lancement de cette compilation signe aussi la disparition des jeux sur les boutiques en ligne. Rockstar Games explique cependant que les personnes ayant déjà acheté les jeux pourront toujours les télécharger et y jouer lorsque Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sera sorti.