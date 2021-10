TicWatch Pro X : une montre Wear OS avec un écran hybride et une autonomie de 45 jours

Mobvoi vient de présenter sa toute nouvelle montre connectée, la TicWatch Pro X. Elle promet notamment jusqu’à 45 jours d’autonomie.

Mobvoi dévoile une nouvelle montre sous Wear OS

Mobvoi a dévoilé une nouvelle montre de sa série TicWatch Pro. Après la TicWatch Pro 3 l’année dernière, la marque revient avec la TicWatch Pro X. Ces deux montres sont assez similaires, même si on retrouve quand même quelques différences.

La TicWatch Pro X dispose de deux écrans de 1,39 pouce, un premier LCD et un second AMOLED. La nouvelle TicWatch Pro conserve également le Snapdragon Wear 4100 de la TicWatch Pro 3, ainsi que 1 Go de RAM, 8 Go de stockage.





En utilisant uniquement le deuxième écran et une puce de faible puissance, la montre peut surveiller le sommeil, les pas et la fréquence cardiaque à l’aide du mode économie d’énergie, qui peut durer jusqu’à 45 jours. La montre tourne sous Wear OS en mode « normal », et ce mode peut durer jusqu’à 4 jours. Il s’agit pour l’instant de Wear OS 2, mais la montre migrera vers Wear OS 3 plus tard.

La montre dispose d’un capteur SPO2, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un suivi des exercices, d’une puce NFC pour le payement. On notera aussi une résistance à l’eau IP68 et d’un support des réseaux LTE via eSIM.

La TicWatch Pro X lancée en Europe ?

Il y a peu, nous avons vu une nouvelle montre intelligente de Mobvoi fuiter lors de la vidéo de déballage d’un YouTuber italien appelée TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Il semble que la montre intelligente sur la boîte de ce YouTuber ressemble à la TicWatch Pro X qui a été lancée en Chine. Pour l’instant, Mobvoi n’a pas annoncé de disponibilité ailleurs, mais il se pourrait que ce soit cette version qui soit commercialisée en Europe.





La TicWatch Pro X est actuellement en prévente en Chine pour 1 999 yuans (~310 $). La montre sera ensuite vendue pour 2399 yuans (~372 $) lorsqu’elle sera finalement mise en vente.

Intéressés par les montres de Mobvoi ? Découvrez notre test de la TicWatch E3 : une montre connectée abordable et puissante sous Wear OS !