Nintendo fait le point sur le Joy-Con Drift

Ce n’est pas nouveau, les manettes de la Nintendo Switch, alias les Joy-Con, sont victimes d’un problème de drift. Des mouvements fantômes viennent ainsi entacher l’expérience de jeu et obliger les joueurs à renvoyer leurs manettes, voir en racheter de nouvelles. Selon la firme nippone, cette problématique n’aurait pas été résolue avec l’arrivée de la Switch OLED. Le Joy-Con Drift serait d’ailleurs inévitable à cause de l’usure des joysticks.

Le Joy-Con Drift restera un problème sur Nintendo Switch

Avant toute chose, faisons un rappel sur ce qu’est le Joy-Con Drift. Pour faire simple, cela permet de désigner un problème inhérent aux joysticks des manettes de Nintendo Switch, les Joy-Con. Dans les détails, les joysticks ont tendance à effectuer des mouvements fantômes pouvant induire à un déplacement non désiré du curseur ou du personnage lors d’une partie sur la console hybride de Nintendo. Le problème est d’ailleurs présent depuis 2017, soit l’année de sortie de la Switch, et a valu à Nintendo plusieurs procès.

Dans une récente interview publiée sur le site de Nintendo, deux développeurs de la société nippone se sont exprimés autour de la Switch OLED. Un des sujets évoqués lors de cet entretien concernait justement les Joy-Con. Toru Yamashita explique ainsi que les manettes de la Nintendo Switch ont évolué depuis le lancement de la Switch. Par exemple, on apprend que les tests de durabilité du stick analogique ne consistent plus à une simple rotation du stick, mais en un test simulant un usage plus proche d’une utilisation traditionnelle afin de mieux simuler l’usure de ce dernier.

De ce fait, les joysticks de la Nintendo Switch auraient évolué depuis le lancement de la console afin d’améliorer l’expérience des joueurs et éviter au maximum l’apparition de Joy-Con Drift. Cependant, cela ne signifie pas qu’une solution a été trouvée. Ko Shiota explique en effet que l’usure des composants internes du joystick est inévitable. Cette usure est notamment comparée aux pneus d’une voiture. Étant en friction constamment sur la route, ils finissent peu à peu s’abimer… jusqu’à devoir être remplacés.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité Nintendo Switch : réparez le Joy-Con Drift avec un simple bout de carton !