iPhone SE 3 : une puce A15 et aucun changement de design

Maintenant que les iPhone 13 ont été présentés et commercialisés, Apple préparerait un nouveau smartphone abordable. La firme à la pomme reviendrait ainsi en début d’année avec l’iPhone SE 3. D’après un informateur, l’appareil viendrait s’équiper d’une puce A15, soit la même que les iPhone 13, et garderait le design de la génération précédente.

Un iPhone SE 3 plus puissant

Depuis de nombreux mois, les rumeurs s’accumulent autour de l’iPhone SE 3. Fustigeant une sortie pour début 2022, un leaker annonçait récemment un changement radical de design. Cette génération ne s’attarderait ainsi pas sur les iPhone 8, mais sur les iPhone XR. De ce fait, l’encoche arriverait enfin sur les smartphones abordables à la pomme, en plus de la puce A14 des iPhone 12 (et donc la 5G).

Cependant, ces quelques détails viennent de passer à la trappe d’après les dires d’après un récent rapport japonais du blog Macotakara. On y apprend en effet que l’iPhone SE 3 ne disposerait d’aucun changement de design par rapport à la génération sortie en 2020. De ce fait, il serait équipé d’un écran LCD de 4,7 pouces ainsi que de Touch ID. Le plus gros changement s’opérerait ainsi à l’intérieur du smartphone à la pomme avec une puce A15 compatible avec le réseau 5G.

Aux dernières nouvelles, l’analyste Ming-Chi Kuo allait aussi dans ce sens, que ce soit au niveau du design, mais aussi de l’arrivée de la 5G sur la gamme SE des iPhone. Il évoquait aussi la possible arrivée d’un modèle avec un écran plus grand (5,5 pouces), alias l’iPhone SE Plus.

Tout cela reste cependant encore très flou. Étant donné que l’appareil est attendu pour le premier semestre 2022, de plus amples fuites d’informations devraient peu à peu préciser l’appareil. Le rapport japonais annonce en tout cas que la production débutera dès le mois de décembre 2021.

