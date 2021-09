iPhone SE 3 : un nouvel iPhone abordable pour début 2022

Alors que les iPhone 13 seront présentés dès demain, Apple semblerait bel et bien lancer un nouveau modèle abordable dans les prochains mois. D’après les informations d’un leaker chinois, l’iPhone SE 3 arriverait dès le premier semestre 2022 avec une puce A14, soit celle des iPhone 12.

Un iPhone en dessous des 500 € pour 2022 ?

En 2016, Apple lançait l’iPhone SE premier du nom. Ce nouveau modèle était ainsi l’occasion de proposer un smartphone plus abordable. Pour faire baisser la facture, Apple avait réutilisé le design de l’iPhone 5 et introduit de meilleurs éléments à l’intérieur, comme la puce A9 des iPhone 6s. Durant l’année 2020, Apple est revenu avec une stratégie similaire avec l’iPhone SE 2, design d’un iPhone 8 et puce des iPhone 11.

La troisième génération serait prévue pour le premier trimestre 2022 d’après un informateur chinois sur le réseau social Weibo. Ce dernier suit ainsi les déclarations faites dernièrement par le média Nikkei ou encore l’analyste Ming-Chi Kuo autour de l’iPhone SE 3. Cette annonce se rapprocherait ainsi de la période de présentation de l’iPhone SE 2, soit le mois d’avril l’année dernière.

Outre une date de lancement début 2022, l’informateur déclare que le smartphone profiterait d’un design similaire à celui des iPhone XR avec une dalle LCD de 4,7 pouces. Cela signifierait aussi l’arrivée de l’encoche sur cette gamme de smartphones, et donc possiblement Face ID. On retrouverait ensuite la puce de l’iPhone SE 3 serait celle des iPhone 12, soit la puce A14.

Au niveau du prix de vente, celui-ci serait de 3499 yuans d’après l’informateur, soit environ 459 € hors taxes.