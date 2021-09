Comment faire une capture d’écran sur un iPhone ?

Même si cela parait simple comme bonjour, faire une capture d’écran sur iPhone n’est pas intuitif pour tout le monde. On peut par exemple penser aux personnes passant d’un smartphone Android à iOS, où celles échangeant leur iPhone avec bouton Home pour un iPhone avec Face ID. Bref, peu importe la raison de cette interrogation, vous êtes là pour apprendre à faire une capture d’écran, alors suivez notre tutoriel et tout ira pour le mieux !

Faire une capture d’écran avec un iPhone

Depuis l’iPhone X, Apple a introduit une nouvelle façon de faire des captures d’écran, notamment à cause de la disparition du bouton Home. Sans grande surprise, cette dernière est toujours aussi simple et efficace. Voici comment l’effectuer étape par étape.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, il suffit de cliquer simultanément sur le bouton de verrouillage et d’alimentation situé sur la tranche droite ainsi que le bouton augmentant le volume sur la tranche gauche de l’iPhone. Une simple pression rapide des deux boutons au même moment suffit à effectuer la capture d’écran.

Dès lors, une miniature s’affichera en bas à gauche de votre écran afin de vous informer que la capture d’écran a bien été prise et sauvegardée.

Miniature capture d’écran

En cliquant dessus, vous pourrez notamment effectuer des retouches rapides (ajouter du texte, écrire à la main, faire un effet loupe, signer, encadrer…).

Un bouton de partage est aussi disponible afin de permettre de facilement envoyer la capture d’écran à un de vos proches. On retrouve à côté un bouton en forme de corbeille pour supprimer la capture d’écran et tout en haut à droite un bouton OK pour enregistrer la capture d’écran avec les retouches effectuées.