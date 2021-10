Le mode macro des iPhone 13 Pro est disponible sur les anciens iPhone

Une très bonne nouvelle vient de tomber pour les possesseurs d’anciens iPhone. L’application Halide vient en effet d’ajouter le mode macro, exclusif aux iPhone 13 Pro, sur les précédentes générations. Cela concerne l’ensemble des modèles à partir de l’iPhone 8. Cela ne sera bien évidemment pas à la hauteur des résultats offerts par les derniers modèles Pro, mais permettra tout de même d’avoir de très bonnes photos macro.

Le mode macro est disponible sur les anciens iPhone

Avec les iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max, Apple a notamment introduit un mode macro grâce à son capteur ultra grand-angle. Permettant de prendre des photos de sujets se situant à deux centimètres du capteur, la fonctionnalité ne va cependant pas rester exclusive à ces deux smartphones à la pomme. L’application Halide vient en effet d’ajouter une fonction macro à travers la mise à jour 2.5. Cela permet ainsi aux iPhone 13 de profiter de cette nouveauté, mais aussi tous les modèles à partir de l’iPhone 8.

Alors que les iPhone 13 Pro utilisent le capteur ultra grand-angle pour capture des photos macro, Halide détermine automatiquement le capteur pouvant prendre une photo le plus proche, puis permet de contrôler ce dernier via une fonction de contrôle de la mise au point « sub-millimétrique ». Après la prise de la photo, l’application utilise le processus d’amélioration des détails basé sur Neural Macro AI afin d’améliorer numériquement l’image. L’équipe d’Halide souligne tout de même que le mode macro est plus poussé sur les iPhone 13 et iPhone 13 mini, avec une précision digne d’un microscope. Les résultats seront tout de même très satisfaisants sur les précédents modèles d’iPhone.

Pour plus de détails et des images d’exemple : rendez-vous sur le billet de blog des développeurs de l’application.

À titre informatif, l’application Halide est disponible gratuitement sur l’App Store via une période d’essai de sept jours, idéal pour tester le mode macro. Il faut ensuite payer 2,99 € par mois ou 11,99 € par an pour l’utiliser. Un forfait à vie est d’ailleurs disponible pour 49,99 €.

