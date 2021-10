Instagram abandonne IGTV et lance Instagram Video

Instagram annonce la fin d’IGTV, sa plateforme de vidéos pouvant durer jusqu’à 10 minutes. À la place, le réseau social lance Instagram Video, dans le but de simplifier le visionnage et concurrencer TikTok et YouTube.

Instagram cherche à proposer la meilleure expérience utilisateur

Face à la concurrence, les développeurs réinventent sans cesse leur produit. En 2018, l’essor de TikTok pousse ainsi le réseau social à introduire le format IGTV. Mais de quoi s’agit-il au juste ? C’est un système de partage de vidéos créé par Instagram. Il permet notamment aux créateurs de contenu de diffuser des vidéos de 10 minutes.

Aujourd’hui, la société rebaptise IGTV « Instagram Video », et elle se débarrasse du format vidéo exclusif IGTV. Les vidéos publiées sur le flux Instagram principal peuvent maintenant durer jusqu’à 60 minutes – une durée auparavant réservée aux vidéos IGTV – et vous n’aurez plus à quitter le flux principal pour les afficher.

Instagram Video arrive aussi avec de nouvelles fonctionnalités.

Dans le but de créer une meilleure expérience utilisateur, la firme a également introduit la possibilité de cliquer n’importe où sur la vidéo pour entrer en mode plein écran. Outre l’ajout de filtres supplémentaires, il est aussi possible de rogner une vidéo ou encore de taguer des personnes. Qu’elles soient longues ou courtes, les aperçus de ces vidéos ne pourront pas dépasser les 60 secondes dans le fil d’actualité.

Enfin, Instagram conserve la possibilité de continuer à faire défiler pour découvrir de nouveaux contenus vidéo de créateurs qui pourraient intéresser les utilisateurs.

Malheureusement, lnstagram conserve encore une faiblesse : elle n’offre pas un moyen cohérent aux créateurs d’être payés, comme le font YouTube et TikTok. Facebook prévoit de payer 1 milliard de dollars aux créateurs d’ici à la fin de 2022. Peu probable que cette initiative motive les créateurs à utiliser Instagram Video, mais elle peut toutefois être soulignée.

