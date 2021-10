Deezer lance Flow Moods : des playlists personnalisées selon votre humeur

Deezer lance une nouvelle fonctionnalité qui proposera des playlists personnalisées adaptées à vos humeurs. Deezer Flow Moods est déjà disponible sur les applications iOS et Android de l’application.

Des playlists toujours plus personnalisées

Deezer a déployé sa fonctionnalité Flow depuis longtemps maintenant : un flux de musique « infini » de style basé sur les habitudes de l’utilisateur. La plateforme vient d’ajouter une ramification appelée Flow Moods, présentée comme un « juke-box émotionnel » qui ne joue que de la musique basée sur l’humeur.

Une fois activées, les pistes de la liste de lecture Flow changent en fonction de l’humeur ou de la couleur que l’utilisateur décide de correspondre le mieux à son humeur actuelle. Flow Moods a une roue chromatique qui est divisée en différentes « humeurs ».

La fonctionnalité est lancée sur les applications Android et iOS de Deezer, et comme Flow, elle sera basée sur les morceaux et les artistes que les auditeurs ont aimés, y compris les recommandations de nouvelles musiques qui leur sont liées.

Deezer vous laisse choisir parmi six humeurs différentes

À travers une roue interactive, vous pourrez ainsi choisir parmi six humeurs différentes :

You & Me – Des chansons romantiques à écouter à deux ;

– Des chansons romantiques à écouter à deux ; Motivation – Des pistes optimistes pour vous inspirer à bouger ;

– Des pistes optimistes pour vous inspirer à bouger ; Refroidir – Détendez-vous avec un mélange relaxant ;

– Détendez-vous avec un mélange relaxant ; Mélancolie – Embrassez votre humeur bleue avec des morceaux déprimés ;

– Embrassez votre humeur bleue avec des morceaux déprimés ; Focus – Chansons sur lesquelles se concentrer ;

– Chansons sur lesquelles se concentrer ; Fête – Battements pétillants pour commencer la fête.

Matthieu Gorvan, directeur des produits et de la technologie de Deezer, a déclaré : « Flow offre déjà aux fans de musique un voyage musical unique et vraiment personnalisé. Nous faisons maintenant passer notre musique recommandée au niveau supérieur. Grâce à Flow Moods, nous veillons à ce que nos auditeurs puissent vivre une expérience émotionnellement liée à leurs humeurs et sentiments quotidiens. »

Pour profiter de Flow Moods, vous devez avoir en favoris au moins 16 titres et/ou artistes. Après avoir cliqué sur l’icône Flow, la roue multicolore apparaît au-dessus de l’image de l’album en cours de lecture. Sélectionnez l’ambiance musicale souhaitée.

