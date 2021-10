Test – Asus ROG Flow X13, un couteau suisse convaincant !

Asus ROG revient avec un nouveau concept inédit, le ROG Flow X13. C’est un convertible deux en un qui se veut polyvalent. Avec sa puissante carte graphique déportée, l’ensemble proposer une expérience de gaming, professionnelle et multimédia qui semble très convaincante. Nous l’avons testé pour vous !

Présentation du Asus ROG Flow X13

Il embarque l’un des meilleurs processeurs Ryzen ainsi qu’une puce graphique dédiée, en plus de la carte externe. Dans son emballage, on retrouve l’essentiel, à savoir : le cordon d’alimentation de 100 Watts, l’ordinateur et un mini-hub USB-C vers une prise jack.

Voici les caractéristiques techniques de la machine :

Processeur : AMD Ryzen™ 9 5900HS

Mémoire vive : 32 Go LPDDR4X — soudée

Puce graphique : Nvidia GeForce 1650

Stockage : SSD M.2 NVMe 1To PCIe 3.0

Connectiques : 2 USB-C 3.2 Gen2 + HDMI 2.0b full size + USB-A 3.2 Gen 2 + prise jack + Connecteur ROG XG Mobile Interface

Connectivité : Wi-Fi 6 (802.11ax) +Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2

Poids : 1.6 kg

Dimensions : 30.50 x 21.10 x 1.19 ~ 1.39 cm (H*L*P)

Écran : Touch screen, 13, 4 pouces, OLED, 4 K UHD (3840 x 2160) 16:10 [60 Hz], Écran brillant, 400 nits, DCI-P3 : 85 %, Homologué Pantone, avec prise en charge d’un stylet

Batterie : 62 Wh

Système d’exploitation : Windows 10 Famille 64 bits

Composants évolutifs : SSD (1 slot unique)

Design et extérieur

Cet ordinateur pas comme les autres possèdent un design passe partout, évitant ainsi d’être trop voyant. Il n’abandonne pas non plus son héritage, mais permet à un professionnel de s’en servir pour des réunions comme pour les usages domestiques et ludiques. Bien que l’essentiel soit fait de plastique, on peut tout de même constater une conception robuste basée sur un châssis métallique.

Châssis, robustesse et portabilité

On se retrouve avec une machine dont la portabilité (sans son dock) se rapproche d’un Asus Flip, avec la capacité de se transformer en un PC plus puissant que 80% des tours fixes des utilisateurs.

Les 1,6 kg du Asus Flow X13 le rendent agréable à transporter. Il s’agit bien ici d’un PC portable et non « transportable » comme l’on pourrait appeler les ordinateurs portables puissants, mais plus lourds.

L’ouverture de l’écran surélève le clavier de quelques degrés grâce à la technologie Ergolift, de plus en plus présente chez Asus et la concurrence. L’angle d’ouverture nécessite toutefois d’être important avant de constater ladite élévation.

En plus de cela, nous tenons à souligner un capot prenant les traces de doigts très facilement.

Disposition haut-parleurs et ventilation

Les grilles des haut-parleurs se situent de chaque côté du clavier et symétriquement sous le châssis, le tout reculé vers le bas. Ce choix de disposition ne permet pas un son des plus corrects dans toutes les positions imaginables. Dans le cadre d’une utilisation classique, qui représente 90% de l’utilisation journalière, le son a une tendance à se déformer selon la matière sur laquelle le pc est posé. De plus, le multimédia peut être gâché par le manque de volume de ces haut-parleurs. Concernant la ventilation, elle se fait entendre peu en utilisation classique, mais devient insupportable en jeu. Cela ne vous dérangera réellement que si vous n’usez pas d’un casque audio doté d’une bonne isolation passive. Rien de catastrophique face à d’autres modèles par ailleurs.

Connectiques

La compacité n’a pas fait reculer les ingénieurs d’Asus. C’est ainsi que l’ensemble des éléments suivants se retrouvent de chaque côté tel que :

Tranche droite 1 USB A 3.2 Gen 2 1 USB C 3.2 Gen 2 Le bouton d’alimentation

Tranche gauche Le connecteur XG mobile (proposant un port USB C comme sur la tranche droite si le dock n’est pas branché) HDMI 2.0 pleine taille Une prise jack micro-casque



La possibilité d’user de l’USB C du port propriétaire est un gros plus !

Côté gauche

Côté droit

Clavier et pavé tactile

Le clavier embarqué par cet ordinateur a été soigné. On peut notamment s’apercevoir à l’usage que le silence est de mise, tout en conservant une course assez profonde et satisfaisante. La typographie des touches est celle des portables de jeu de la marque, avec notamment une touche entrée deux fois moins haute que sur un clavier externe.

Concernant le pavé tactile, ce dernier est correct. Une taille supérieure aurait été appréciable bien qu’en temps qu’ordinateur de jeu, l’usage d’une souris est de mise !

Le ressenti global est comparable à un touché à patte de velours, avec à mi-course l’activation du switch très plastique dans son ressenti. C’est pour nous une expérience agréable.

Ecran

Entièrement tactile, la dalle 4K UHD OLED HDR au format 16:10 est satisfaisante. La luminosité est quelque peu insuffisante lors de déplacements en plein été sous un soleil dégagé, créant de nombreuses réflexions assez gênantes.

En plus de ces standards, l’écran est certifié Pantone, en plus des :

116% du spectre sRGB

85% en DCI-P3

300 nits en luminosité

Protection Gorilla glass

La bordure supérieure de l’écran met en évidence une webcam 720p dont le rendu est dans la moyenne basse. A contrario, les micros intégrés bénéficient d’une technologie logicielle de réduction de bruit rendant les conversations de meilleure qualité. Les bordures sont assez fines, rendant le côté compact du laptop encore plus convaincant. Le point appréciable cela dit, est le déverrouillage par infrarouge permettant la reconnaissance faciale Windows Hello. C’est une option bienvenue qui fonctionne bien même avec un masque, qui complémente le capteur d’empreintes digitales placé sur le bouton d’alimentation.

Audio

Sur ce segment, le son sortant des hauts parleurs est d’une qualité très moyenne, quelque peu décevante d’ailleurs. L’absence de basses était attendue. Les hauts parleurs étant alignés sur le trackpad, l’usage sur un lit implique un son étouffé. Dans le cadre d’une utilisation plus classique, le rendu sonore variera selon la surface mais ne sera jamais réellement suffisant.

La connectivité en Bluetooth 5.1 est aussi bonne qu’espérée, permettant une écoute des plus satisfaisantes avec un périphérique sans fil.

Performances du ASUS ROG Flow X13

Le laptop en test nous semble orienté vers un usage polyvalent. Aussi bien en déplacement qu’en usage sédentaire, les performances sont appréciables. L’écran 4K permet de coder avec plus de confort, regarder des séries avec un bonheur non dissimulé. Bien que l’écran 4k soit impressionnant et permette à la carte graphique d’être utilisée à pleine puissance, nous conseillons la version FHD, l’écran ne faisant que 13.4’’.

Les tests de performances ont été lancés alors que la machine était branchée et en mode turbo. Ce mode est le plus énergivore, mais aussi le plus puissant. C’est celui que vous souhaiterez utiliser dans un contexte sédentaire lors de parties enflammées !

D’ailleurs, lesdits profils sont réellement un plus, bien que le mode turbo et le mode silencieux nous ont paru suffire la plupart du temps. Ces modes sont accessibles via une touche du clavier.

PCMARK10 nous rapporte un résultat global de 6040 points avec la GTX1650 et 8643 points avec sa 3080 dockée et place donc ce portable dans le haut du classement des ultra-book lors d’un usage professionnel et de bureautique. Vous pouvez également constater les bonnes performances via le test Time Spy ci-dessous. La puce graphique n’est pas orientée vers le jeu et servira surtout à fluidifier les applications exploitant une faible puissance graphique, par exemple dans le cadre de l’accélération 3D. Le SSD permet à notre modèle de s’allumer en moins de 6 secondes.

On obtient des taux de transfert très élevés sur le SSD M.2 embarqué : 2400MB / s en lecture et 1950MB / s en écriture. Celui-ci est un modèle phare de Western Digital : le SN530.

Avec la 1650…

Avec le dock en version 3080 !

Autonomie

Asus annonce 10 h d’autonomie, chiffre que nous n’avons pas atteint. Le test d’autonomie s’est fait avec une vidéo de 10 h sur YouTube à luminosité modérée. Le challenger aura tenu un peu moins de 8 h. On voit ainsi l’impact d’une dalle 4K sur un portable dont la consommation de l’ensemble des composants est maitrisée. C’est un score tout à fait honorable pour ce genre d’écran. Nous ne pouvons que conseiller de forcer une résolution de 1080p afin de préserver un peu la batterie lors d’un déplacement où l’usage nomade serait poussé.

Accessoires & Logiciels

Une alimentation de 100W/h permettant la recharge de l’appareil en moins de 2 heures. Ce chargeur est par ailleurs une prise murale assez légère permettant d’accentuer le côté nomade de l’appareil. Il faut compter moins de 2 kg chargeur inclus.

Le dock XG mobile, dont nous vous parlons dès maintenant !

Le dock

La carte graphique externe est un accessoire complémentaire d’un kilogramme pouvant être compris avec certains bundles.

Ce dock consomme un maximum de 280W, et permet de profiter au maximum des cartes vendues par NVidia, leur refroidissement étant facilité par le form factor.

Le dock à plat

I/O :

4 ports USB 3.2 Gen 1

1 HDMI 2.0b

accompagné d’un DP 1.4

d’un port RJ45 1GB/s

1 lecteur de carte SD au plein format

La prise d’alimentation (avec un transformateur séparé)

Ce pc, de par sa connectique XG implique l’achat d’une carte graphique externe dans sa conception. Cela dit, si vous souhaitez profiter d’une machine avec un processeur véloce, c’est tout à fait possible !

De notre point de vue, cet ajout reste toutefois inévitable dans le but d’optimiser l’achat. En effet, à prix équivalent, un ordinateur portable ayant des spécificités similaires peut être moins cher.

Le bundle que nous avons reçu est le modèle full specs impliquant un prix final à 3500 €. Le prix minimal est autour de 1800 € pour un PC profitant d’un Rysen 7. Comptez 2100 € pour notre modèle. À cela, ajoutez 1000 € pour une 3070 ou 1600 pour notre modèle. Tenez compte qu’il s’agit des modèles portables, offrant moins de performance que leurs grandes sœurs. Le bundle coûte 3500 € avec le laptop proposé en test.

Conseils d’utilisation

De notre point de vue, il faut voir le dock comme un dock avant tout, et non pas la carte graphique externe qu’il embarque. Branchez-y vos écrans et autres périphériques et laissez-le chez vous. En déplacement, vous pourrez privilégier la portabilité en sacrifiant la puissance. Toutefois, dans le cadre des déplacements sur le long terme, emporter 1 kg supplémentaire ne pose aucun souci. Cela vous permettra d’embarquer l’équivalent d’une tour haut de gamme dans votre petit sac à dos.

Nous conseillons également d’user d’un écran externe pour jouer. Bien que l’écran 4K soit très convaincant, il faut tenir compte que le dock implique une légère latence lors de l’aller-retour des données menant à une perte de FPS de l’ordre de 5 à 10 FPS.

Conclusion

Pour conclure, le ROG Flow X13 est un ordinateur haut de gamme, mais souffrant d’un audio qui aurait mérité plus d’efforts. Le châssis est d’une bonne qualité, vous permettant de ne pas craindre les transports. Avec la pénurie de cartes graphique actuelle, le rapport qualité prix s’en retrouve grandement amélioré.

À la suite des discussions avec ASUS, nous n’avons pas d’informations quant à la continuité de la gamme ainsi que de la carte graphique externe. L’évolutivité n’est un argument de vente que si la volonté d’upgrade se ressent sur le marché. On voit bien ici l’intention d’investir dans l’évolution et la recherche et développement d’ASUS.

Au final, nous conseillons ce modèle si vous souhaitez ne posséder qu’un seul ordinateur pour couvrir l’ensemble de vos usages.

