Xbox One : le cloud gaming permet de jouer à des jeux Xbox Series

Xbox Cloud Gaming, anciennement xCloud, profite d’une nouvelle amélioration de taille sur les Xbox One. En effet, Microsoft permet désormais aux membres du programme Xbox Insiders de profiter des jeux Xbox Series disponible sur son service de cloud gaming. Cette petite révolution compte ainsi offrir une nouvelle jeunesse à la précédente génération de console de la firme américaine.

La Xbox One s’enrichit grâce au cloud gaming

À travers une toute nouvelle mise à jour déployée chez les membres du programme Xbox Insiders, les Xbox One s’acquittent désormais de deux nouvelles fonctionnalités : la première permet de lancer directement un live Twitch et la seconde offre une meilleure expérience via Xbox Cloud Gaming. La seconde nouveauté est l’une des plus intéressantes. En effet, après avoir commencé à profiter du service de cloud gaming de Microsoft, la précédente génération de console Xbox peut désormais y faire tourner des jeux next-gen.

De ce fait, les joueurs ont l’opportunité de gouter à des jeux exclusifs aux Xbox Series en 1080p à 60 FPS. Les Xbox One ne tombent ainsi pas en désuétude et viennent se renouveler grâce au Xbox Game Pass Ultimate et son service Xbox Cloud Gaming. Il est par exemple possible pour ces joueurs d’expérimenter The Medium sur cette génération de consoles, alors que le jeu est de base exclusif aux Xbox Series X|S.

Microsoft souligne tout de même que des soucis de performances subsistent encore concernant cette nouvelle fonctionnalité pour Xbox One. Des améliorations devraient ainsi voir le jour afin de garantir une expérience à la hauteur pour les prochains jeux next-gen arrivant sur le service Xbox Cloud Gaming.

Pour les personnes qui ne font pas encore partie du programme Xbox Insider, que vous ayez une Xbox One ou une Xbox Series, sachez qu’il est facilement possible de le rejoindre en installant l’application Xbox Insider Hub sur votre console depuis la boutique d’application Microsoft Store.

