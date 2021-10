Windows 11 est maintenant disponible sur plus de PC

Microsoft n’a pas rendu disponible Windows 11 d’un seul coup sur l’ensemble des ordinateurs éligible. La firme de Redmond a en effet préféré un déploiement progressif sur les différents ordinateurs afin de contrôler le processus d’installation sur les différents modèles d’ordinateurs et limiter le nombre de personnes victimes de bugs majeurs. Après plus de trois semaines, Windows 11 devient ainsi disponible sur plus de PC Windows 10 disposant des spécificités techniques nécessaires à son installation.

Le déploiement de Windows 11 continue

Microsoft vient d’annoncer une bonne nouvelle : « La disponibilité de Windows 11 a été étendue et nous utilisons notre modèle de machine learning de dernière génération pour offrir la mise à jour à un plus grand nombre d’appareils éligibles« . Entendez par là que la nouvelle version du système d’exploitation est maintenant disponible pour une plus large gamme d’ordinateurs fixe et portable disposant de la configuration minimale requise.

Aucune précision n’est cependant donnée concernant les modèles de PC concernés par cet élargissement du déploiement de Windows 11. La firme américaine a surement dû avoir les données nécessaires l’encourageant à offrir cette mise à jour à plus d’ordinateurs sans causer de bugs majeurs sur ces derniers. « Nous continuerons d’entraîner notre modèle d’apprentissage automatique tout au long du déploiement progressif afin d’assurer une mise à niveau en douceur », souligne d’ailleurs Microsoft.

Le média The Verge, ayant notamment relayé cette actualité, a notamment déclaré que la mise à jour avait été déployée sur plusieurs appareils aujourd’hui, incluant notamment un PC gaming créé sur mesure. Pour vérifier si votre ordinateur peut désormais installer Windows 11, rendez-vous directement dans les paramètres, puis dans la section Windows Update. Vous pourrez ainsi y vérifier si votre PC dispose bien de la configuration minimale requise et si une invitation à installer Windows 11 est présente. Dans le cas où votre ordinateur ne propose pas d’installer la mise à jour, sachez que Microsoft propose une solution pour forcer son installation dans le cas où votre PC est bel et bien éligible.

