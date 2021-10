Instagram lance un sticker pour mettre des liens en stories

Avec les stories, Instagram permet aux utilisateurs de poster du contenu de façon journalière et pour une durée limitée. Afin de permettre de partager toujours plus, le réseau social spécialisé dans la photographie et la vidéo vient d’introduire un nouveau sticker cliquable pour insérer des liens en stories. La fonctionnalité était précédemment réservée aux influenceurs avec plusieurs milliers d’abonnés.

Le sticker Lien arrive dans toutes les stories Instagram

Dans un communiqué publié sur son blog, Instagram a annoncé la disponibilité du sticker Lien pour l’ensemble des utilisateurs du réseau social. Précédemment réservée aux comptes disposant de plus de 10 000 abonnés, le partage de liens dans les stories s’étend ainsi à tout le monde. La plateforme explique avoir pris cette décision après avoir « entendu le reste de notre communauté dire qu’elle voulait aussi partager des choses importantes avec leurs amis et famille » via des liens. Le déploiement du sticker Lien vient ainsi de débuter.

Pour rappel, cette fonctionnalité a pour vocation de remplacer la fonction « Swipe Up » précédemment disponible dans les stories. Elle a d’ailleurs été supprimée en aout dernier au profit du sticker Lien. À noter, Instagram explique que les nouveaux comptes ainsi que les comptes partageant des propos haineux, des fake news ou des contenus allant à l’encontre des règles communautaires ne pourront pas accéder à cette nouveauté.

Afin de profiter du nouveau sticker dans vos stories, sachez qu’il suffit simplement d’ouvrir l’éditeur de story, de cliquer sur l’icône sticker disposée en haut à gauche et de choisir le sticker Lien. Vous pourrez ensuite insérer un lien et personnaliser votre sticker.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Instagram rend possible la publication de photos sur ordinateur !